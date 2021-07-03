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社會 社會焦點 保障人權

黑衣男偷4萬爽住飯店！金髮豪乳女友胸前詭異變形...真相曝光

記者邱中岳／台北報導

全國疫情3級警戒，北市警方在6月底接獲報案，有民眾闖入自助餐店偷走新台幣4萬元，事後又在長安東路2段上偷走機車，警方追查發現竟是同一人，於是前往投宿的旅館埋伏，逮人時還在其女友胸前發現毒品吸食器以及安非他命。

警方調查，6月30日接獲嚴姓自助餐店員工報案，店內的4萬多元現金遭竊，警方鎖定32歲的陳姓男子追查，但卻又接獲民眾報案有機車遭竊，警方調閱監視器發現又是同一人，在飯店逮人時，又在25歲的王姓女友身上查獲毒品。

▲▼男子闖自助餐又偷機車，警方上門逮人，女友胸部還藏毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子闖自助餐又偷機車，警方上門逮人，女友胸部還藏毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳姓男子在6月30日上午9時許，闖進位於長安東路上的自助餐店，並趁機將偷走櫃台的4萬元後離開，店家指出，當時準備開店，沒想到陳姓嫌犯竟然闖進來偷走財物。

警方追查期間，有民眾報案，機車從6月30日停放在長安東路上，但1日凌晨卻發現機車不見，調閱監視器發現，嫌犯竟然與偷自助餐的為同一人，最後發現遭竊機車被棄置在渭水路上，警方循線調閱監視器追查。

▲▼ 男子在疫情期間，偷跑進自助餐定摸走4萬元，最後還俯身逃離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子(紅圈)在疫情期間，偷跑進自助餐定摸走4萬元，最後還俯身逃離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後鎖定陳姓犯嫌躲藏在建國北路上的飯店內，警方隨即派員前往埋伏，最後趁陳男離開房間時逮人，同時女警也發現，屋內的王姓女友「胸前詭異」，隨即從右胸罩查獲吸食器，左胸罩則取出安非他命。

陳姓男子事後也坦承犯案，最後依竊盜罪嫌送辦，王姓女友則另依毒品罪嫌移送台北地檢署續辦。

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