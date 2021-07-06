熱帶低壓來個變化球！中心突北拐　大台北「氣流繞山」狂吹7級強風

▲熱帶低壓沒能升格颱風，但通過家門口時鐘突一度北翹，恆春半島及東北角到大台北地區有7級強陣風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉專）

記者賴文萱／台北報導

熱帶低壓昨晚到今天清晨擦邊掠過台灣，今（6）日繼續往大陸方向移動，強度也持續減弱，天氣職人吳聖宇表示，目前位置約在高雄西方近海，恆春半島有較顯著的強風（7級）發生，另外就是東北角到大台北地區受到「氣流繞山」影響，也有7級的強陣風出現。

吳聖宇說，熱帶低壓在家門口來了一個變化球，由風向變化以及恆春站的氣壓觀測來看，中心應該有往北翹，恆春站在清晨4點觀測到最低氣壓1001.5百帕，接著在清晨4-6點間繼續向北北西方向移動，通過恆春半島然後進入高屏沿海。

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▲由風向變化以及恆春站的氣壓觀測來看，熱低中心應該有往北翹。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉專）

其位置目前約在高雄西方近海，不過強度受到垂直風切干擾，已經明顯減弱，也因此只有恆春半島有較顯著的強風（7級）發生，另外就是東北角到大台北地區受到氣流繞山影響，也有7級的強陣風出現。

目前看起來TD-07W會繼續往大陸方向移動，強度持續減弱，它本身對台灣已經沒有明顯影響，但是卻會帶來不穩定的環境。今天在南部、花東、恆春半島仍有短暫陣雨，中北部地區則要留意午後熱對流發展可能帶來的局部較大雨勢，要等到明天才會恢復到典型的夏季山區午後雷雨天氣型態。

▲熱帶低壓擦邊通過，大台北一帶也受地形影響，有偏東風，清晨也有強陣風出現。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，熱帶低壓07W最後還是沒能成為颱風，但還是帶來個小插曲，凌晨熱低中心稍微往北拐，貼近西南部近海，南部、恆春、台東，風雨一度有感。大台北一帶也受地形影響，有偏東風，清晨也有強陣風出現，昨晚到清晨，最大陣風普遍都有7~8級。

氣象局則說明，熱帶性低氣壓上午來到台灣西南方海面，上午前恆春半島易有9至10級強陣風，今日基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海空曠地區、大台北地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

▲熱帶低壓沒升格颱風，已逐漸遠離減弱。（圖／中央氣象局）