防邊坡滑動又走山！台鐵啟動「6大防汛措施」　這1工地最危險

▲台鐵啟動防汛措施。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

即將進入颱風季，交通部台鐵局針對路線安全強化，已盤點中區南勢護坡、下三叉河橋、山腳橋、追分旅運設施等工地，指示六點強化事項。其中南勢護坡連日大雨，已要求監造單位儘速提出防護計畫。

去年11月30日台鐵瑞芳猴硐路段因為連日大雨，造成邊坡滑動發生走山事件，12月3日清晨恢復雙線通車，12月4日又發生大規模邊坡滑動，雖兩次意外都沒有造成傷亡，但該路線封鎖多日，導致東線交通大打結，直到12月14日恢復東正線單線通車，今年2月3日才完成雙線搶通。

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為因應梅雨、颱風季等，防範再出現邊坡滑動意外，台鐵局將針對工地實施六點注意事項，第一，各工區張貼之緊急聯絡電話，優先順序為兩端車站，其次才為0800800333。第二，除緊急聯絡電話，亦需加註工區鐵路里程，以利確認緊急應變位置。

第三，請各工區修正、新增，除告示牌、守衛亭外，如工區狹長，亦需廣為張貼於各施工位置。第四，請各工區務必與車站加強聯繫，告知車站上級交辦若有路線障礙將撥打此電話，接獲電話請即通知線上司機員緊急應變，並定期演練測試。

第五，南勢護坡連日大雨，請設計監造單位速提防護計畫，完工後亦應恢復邊坡原貌。第六，山腳橋目前有打設鋼鈑樁，拔除前應先通知轄區道班，拔除施工時共同注意路線安全。