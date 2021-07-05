準烟花飆速最新預測曝　「如果急就選對台最嚴重的路徑做準備」

▲彭啟明貼出歐美模式模擬路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

準烟花飆速前進！天氣風險公司總經理彭啟明今天（5日）表示，熱帶性低氣壓有很高機會增強為今年第6號「烟花颱風」。至於其未來路徑，他認為，「這時候很篤定的預測，常常容易槓龜.....不要太急，如果急，你就選擇對台灣最嚴重的路徑來做準備。」

彭啟明在臉書說，熱帶低壓目前位於鵝鑾鼻東南方900公里處，移動速度非常快，若今颱風形成後就有機會發布海上颱風警報（巴士海峽、東部海面）；對陸地的主要影響是在今晚至周二上半天，東半部、恆春半島、屏東有較大雨勢，是否會發布陸上警報要再觀察；周二下半天後就對台灣沒有影響了。

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▼彭啟明貼出歐洲模式模擬路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）



▲▼彭啟明貼出各國模式模擬路徑圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明也貼出各國模式最新模擬路徑圖指出，熱帶性低氣壓要變成颱風前，各種預測都是變化很大，對他們氣象人員是在想哪種條件會有這樣情境，不過，他們會寧可一直更新資料。

彭啟明表示，對大家而言不妨等等，這時候很篤定的預測，常常容易槓龜，不要太急，「如果急，你就選擇對台灣最嚴重的路徑來做準備，預防萬一，先準備吧。如果不急，就有時間做些準備。」

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估熱帶性低氣壓今下半天到周二清晨成颱機率相對較高，若成颱很可能馬上發布海上颱風警報；今晚到周二上半天影響最大，東南部和恆春半島有局部大雨。

▼氣象局預估，熱帶低壓從巴士海峽經過。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

