台北猛吹7級陣風、2縣市大雨　熱帶低壓今擦邊過！午後防雷雨彈

▲氣象局觀測，今晨2時熱帶低壓在鵝鑾鼻南方80公里的海面上，向西北西移動，時速22公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

熱帶低壓擦邊過，屏東、台東大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（6日）受到熱帶性低氣壓影響，上午東半部和南部可能有局部雨勢；下午起水氣減少，西半部山區和近山區平地午後有雷陣雨，有局部大雨機率。而台北今晨出現7級陣風，也讓民眾直呼「好像颱風天」。

氣象局今晨對屏東縣、台東縣發布「大雨特報」，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今清晨至上午屏東、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲▼熱帶低壓帶來水氣。（圖／氣象局）



氣象局也對屏東縣發布「陸上強風特報」，熱帶性低氣壓外圍環流影響，今清晨至上午恆春半島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海空曠地區、大台北地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。根據氣象局觀測，台北今晨最大陣風來到7級，也讓民眾直呼好像颱風天。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到熱帶性低氣壓影響，上午東半部和南部可能有局部雨勢，其中東南部和恆春半島有局部大雨機率，下午起水氣減少，西半部山區和近山區平地午後有雷陣雨，也有局部大雨機率；因吹東南風，西半部比較高溫，大台北和宜蘭有局部36度機率。

▼劉沛滕說，熱帶低壓半夜通過鵝鑾鼻正南方，凌晨2時離台灣最近，上午將來到西南邊海域。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨2時熱帶低壓在鵝鑾鼻南方80公里的海面上，向西北西移動，時速22公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意。劉沛滕說，熱帶低壓不會增強為颱風了，半夜通過鵝鑾鼻正南方，凌晨2時離台灣最近，上午將來到西南邊海域，且持續減弱。

劉沛滕表示，周三有點東南風、高溫炎熱，台東、恆春半島有局部短暫雨，午後中部以北及其他山區有雷陣雨；周四、周五吹南風、水氣較少，各地多雲到晴，午後大台北和部分山區有雷陣雨；周六到下周一有些東南風水氣進來，台東和恆春半島有局部短暫陣雨。

目前在南海也有個低壓系統，劉沛滕分析，不排除增強為熱帶低壓，但不會成颱，因滿接近中南半島或海南島陸地，存活時間滿短，對台灣無影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

