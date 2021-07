邊開車邊與少年壞壞！　她忙著「人與人連結」嗨到撞樹翻車

▲美國一名女子在開車時與未成年少年發生性行為,結果意外撞車。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者王佩翊/編譯

美國加州一名30歲女子23日開車上路時,不小心自撞路樹翻覆,然而待警方調查後才發現,事發當時她正與車上另一名未成年少年進行「人與人的連結」,因此才會發生車禍。嫌犯隨即被以與未成年人發生性行為、未成年人口交以及脅迫口交等罪嫌遭到逮捕。

根據《每日星報》報導,嫌犯金柏莉(Kimberly Carnahan)日前開車載著未成年的男同事,但卻因不小心撞上路樹導致翻覆,目擊民眾嚇得隨即通報警方。警方獲報趕往現場並進行調查,發現車上的兩人在撞車前正在發生性行為,疑似就是發生車禍的主要原因。

警方隨後以與未成年者性交、與未成年口交以及脅迫他人口交等罪嫌將金柏莉逮捕,她也隨即坦承犯行,然而待金柏莉遭到起訴後,她卻否認自己與未成年發生性行為。據悉,少年的母親告訴警方,兒子曾經與一名成年的女同事發生關係,指的疑似就是金柏莉。

該名少年的確切年齡與兩人的工作地點均未透露,警方仍在持續調查整起事件,儘管金柏莉改口否認與少年發生關係,但種種證據都在證實少年的說法。

Woman arrested for crashing car into tree ‘while having sex with underage boy’https://t.co/aVtDozpGnG pic.twitter.com/7CHAxeUT0w