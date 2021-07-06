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美企鼓勵員工「無限期休假」釋放壓力！　老闆加碼1要求信箱塞爆

▲▼旅遊,度假,派對。（示意圖／Pixabay）

▲「Okta」支持員工放假好好休息，要花多久時間就花多久時間。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

「Okta」是美國舊金山成長速度最高的軟體公司之一，共同創辦人麥肯農（Todd McKinnon）近期最擔心的，就是過去一年多以來的壓力可能壓垮廣大的員工，因此他鼓勵員工休假，公司也允許「假期無限制」，但出於一個原因，他要求員工詳細條列所有私人的度假規劃，愈鉅細靡遺愈好。目前累計已有900封電郵湧入麥肯農的信箱，而且還在不斷增加。

綜合外電報導，「Okta」目前員工規模約3500人，最近才剛完成要價65億美元的收購案，不過最近在麥肯農心中的「憂心排行榜」上名列前矛的，卻是「員工是不是累壞了」？

「Okta」公司允許員工休假，且並未限制時間長短，但麥肯農明白要員工長達好幾天不時時擔心產品更新和是否能交付成果，也不必抱著罪惡感去好好放假有多困難，這個壓力在灣區（Bay Area）尤其大，當地工作型態是每天工作16小時，周末還得繼續上工，因此他提出了一個要求。

▲▼美國獨立紀念日。（圖／路透）

▲疫情過後，許多員工只想回家和家人好好重聚。（圖／路透）

近期在全員會議上，麥肯農告訴員工他自己計畫和家人到灣區北面的那帕（Napa）度假，想以自身做示範提醒員工，適當的休息有多重要，並鼓勵員工去度假放鬆身心。不過他並非說說而已，還要求每一位員工要將自己近期安排的休假規劃列出來，透過電郵寄給他，愈詳細愈好。

「我收到一大堆電郵」，麥肯農6月底去度假前受訪時表示，當時他已經收到大約950封電郵，其中已讀300封，「還有更多持續寄過來」。他說因為疫情期間許多人被迫和居住在其他地方的家人暫停見面，他們告訴他「我要去看我的家人，我已經一年沒見到家人了」，也有人單純只想去好好走走放鬆。

麥肯農接著指出，疫情期間許多壓力，加上16個月的遠距工作，員工們必須在家中試著取得工作和陪伴家人平衡，尤其是孩子們透過視訊上課且體育賽事暫停，身為父母得在照顧到孩子學習和身心狀況的同時維持生產力是相當困難，較年輕的員工更困在城裡又小又窄的公寓裡，無處可去、無社交活動能參與，因此才會鼓勵所有員工好好去休假休息。

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