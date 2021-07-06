情敵約談判！她遭7男女圍毆性侵…男友旁觀還搶走提款卡：給我密碼

▲女子遭圍毆與性侵，惡煞逞凶還拿手機錄影，要脅被害人不准報警，否則將把影片PO上網。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子決定跟男友的「舊愛」談判，希望對方別再糾纏，隻身赴約才發現掉進陷阱，除了男友也在場，「舊愛」還找了6人先持鐵棍圍毆，再逼女子把牙膏、棍棒等物品全塞進下體導致撕裂傷，女子痛苦哀號，並向「看戲」的男友求救，但男友冷冷地看著，甚至還搶了她3張提款卡跟3千元現金，並逼問提款卡密碼！

據了解，18歲的阿霆（化名）在個人的IG寫下「也許我命中注定在『情海』中顛簸」其談戀愛的對象都相當漂亮，且年紀都比他大6至7歲。原本交往的25歲小怡（化名）被他甩了，得知阿霆改跟24歲的花花（化名）在一起，心有不甘，決定報復。

花花接受小怡邀約，3日隻身前往其住處談判，結果一進門看到阿霆也在場，小怡還找了另外6人（2男4女，其中2女未成年）助陣。小怡開口要求花花跟阿霆當場分手，花花拒絕，眾人開始動手圍毆花花，阿霆則站在一旁冷眼旁觀。

▲女子遭眾人圍毆，還被逼著拿鐵棍、牙膏等物品塞進下體導致私處撕裂傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花花的眼部、鼻子、頭部等處都有撕裂傷，還被逼著把鐵棒、牙膏等物塞入其下體，導致私處撕裂傷，眾人拿起手機錄影，最後逼喝毒咖啡。痛苦的花花不斷向阿霆求救，阿霆後來上前卻不是要救人，而是搶走她身上財物（3張提款卡及3千現金），還逼問提款卡的密碼。

恐怖的小怡要脅花花，如果敢報警她就把所有影片PO上網，花花一被釋放後立即報案並驗傷，警方循線調查，4日將惡煞全部帶回偵訊，小怡等人被逮了竟說，「沒想到她真的報案」、「沒想到這麼嚴重」等語，令警方搖頭。

警訊後依妨害性自主、強盜及毒品等罪將小怡等8人送辦，並依《傳染病防治法》「室內禁聚5人以上」的群聚規定開立舉發通知書，函送衛生局裁罰。