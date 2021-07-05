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社會 社會焦點 保障人權

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰！桃園衛生局回應了

▲王文彥對23名男女違規群聚賞夜景開罰，視情況而定。（圖／桃園市政府提供）

▲王文彥對23名男女違規群聚賞夜景開罰，將會視情況而定。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大古山區4日凌晨有5女8男群聚賞夜景，雖分屬5團體卻被警方認為目的相同、可開罰，遭質疑是否矯枉過正；對此，負責裁罰的衛生局長王文彥表示，如果是群聚都有戴口罩，群聚人數是家人，又有適當距離，以及在10人以內，將會視情況再來做決定，但網友則回「罰爆他們」、「光是罰款就可以旅館連結很多次」。

▲▼警方巡查發現23名男女分5個團體群聚管制區內賞夜景。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方巡查發現23名男女分5個團體群聚管制區內賞夜景。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方巡查發現23名男女分5個團體群聚管制區內賞夜景。（圖／蘆竹警分局提供）

昨日凌晨在蘆竹區大古山福山宮前廣場管制區，出現一群青少年違規群聚，或開車或騎機車，不約而同前來賞夜景，員警巡邏經過經盤查後，發現為剛放暑假的16名學生及觀賞夜景的情侶共5個團體，而年齡層則介於17至30歲之間，並以賞夜景目的相同且群聚廣場管制區內，對這23名男女，依傳染病防治法函送衛生局裁罰，每人至少6萬元共噴飛138萬元。

警方製表函送裁罰遭質疑是否矯枉過正、處罰過於嚴苛，王文彥5日在桃園市防疫記者會表示，目前還沒收到，若收到再來詳細研判，如果是群聚都有戴口罩，群聚人數是家人，又有適當距離，以及在10人以內，將視情況再來做決定。

在社群「我是南崁人」貼文，網友則回覆「罰爆他們，看還敢不敢群聚」、「光是罰款就可以旅館連結很多次」、「療癒」、「去開總統套房也不用那麼貴」。

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