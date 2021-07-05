玩象棋麻將被逮！婦突「起乩」稱八王爺上身：早警告我別出門

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一戶民宅遭檢舉有人群聚打牌，警方到場果真發現5人在屋內，4人正在大玩象棋麻將，全被開單，不過其中一名婦人作筆錄時突然全身顫抖，還發出令人無法理解的聲音，事後她自稱是八王爺上身起乩，出門前八王爺就警告她不可出門，果真就因違反規定被警方逮正著。

▲苓雅民宅偷打牌遭警方逮正著，桌上還有現金跟象棋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲苓雅民宅偷打牌遭警方逮正著，桌上還有現金跟象棋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄建軍路一處透天厝4日下午遭民眾通報有陌生男女出入，且屋內不時傳來陣陣洗麻將聲，疑似群聚賭博，警方抵達後兵分兩路，由所長率隊從正門進屋，另外數名員警在後門守候，防止賭客逃逸。

一進門果真發現4人圍坐在麻將桌上正大玩象棋麻將，且其中兩人竟沒戴口罩，見到警方全驚慌失措，有人急忙想把桌上的錢藏起來，甚至有人想偷藏兩隻象棋在褲子口袋，但全程早已被密錄器全程錄下，想賴也賴不掉，警方於現場查扣賭具象棋一副及賭金6千元。

經警方調查，在場的有屋主兒子32歲的張姓男子，還有住鳳山的李姓、邱姓、謝姓女性友人，以及住仁武區的陳姓友人，因無聊群聚打牌，現場5人皆非同住家人，員警立刻將現場賭客及屋主兒子帶返派出所偵辦。

▲婦人等待做筆錄時突全身顫抖，自稱是八王爺上身起乩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過其中一名李姓婦人在等待做筆錄時，突然全身顫抖，雙手不停胡亂揮舞，還不時發出令人不解的聲音，警方在旁看傻了眼喊她冷靜，前後約2分鐘之久，事後她自稱有敏感體質，是八王爺上身起乩，還透露出門前八王爺一再警告她不可出門，但她仍不聽勸告，被逮後相當懊悔，但違反規定的下場，就是現場所有人被依《傳染病防治法》開單舉發。

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