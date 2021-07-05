筆記！摩斯漢堡「大薯買1送1」只有4天　加碼吃「A+B」銅板限定餐

▲摩斯限時4天大薯買1送1。（圖／翻攝摩斯官網）

記者蕭筠／台北報導

薯條控先筆記了！人氣速食品牌「摩斯漢堡」超殺優惠登場，特地選在7月份的大、小暑日祭出限時4天「大薯買1送1」，1次省45元還能吃到2份薯條，更加碼於8月31日前推「A+B」任選點心加飲品組合最划算69折吃，超高CP值通通要把握機會怒嗑一波。

▲8月31日前「A+B」任選組合餐通通只要69元。（圖／業者提供）

這一波小確幸要把握！摩斯漢堡於7月6日、7日、21日、22日指定4天祭出「大薯買1送1」優惠活動，只要用45元就能爽吃2份大薯，上午10時30分後提供販售。另針對下午2點過後的下午茶時間也有「A+B任選69元」組合餐，A區點心提供抹茶紅豆米派、北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅組、雞腿塊薯條組，搭配B區飲品有冰紅茶、無糖冰紅茶、玉米濃湯、摩斯咖啡等，原價最高100元用69元就能吃到，8月31日前限定登場。

▲COLD STONE至7月12日前有6折吃2杯大杯冰淇淋優惠。（圖／記者蕭筠攝）

除外，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」至7月12日前也於門市推出外帶自取限時優惠，有6折吃2杯大杯冰淇淋，可現省190元，以及中杯冰淇淋加飲品4選1祭出69折折扣、現省80元，而大容量「冰淇淋桶」也有專屬優惠，即日起至9月16日凡購買桶裝冰淇淋「滿1000元現折500元」，若滿2千現折1千，以此類推，半價優惠真的要吃爆，提醒民眾疫情期間可先打電話預定，並約好取貨時間。

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