菜價狂飆⋯民眾驚見「摩斯高麗菜1顆33元」嗨翻　實買心得曝光

▲高麗菜近日漲價婆媽超有感。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蕭筠／台北報導

近日因中南部連日大雨關係，導致產地蔬菜受損影響菜價，不少人紛紛有感透露，賣場高麗菜1顆就要百元、萵苣也要69元，根本下不了手，因此「想省錢還要吃菜」就成了近日熱門話題之一。就有民眾發現摩斯漢堡APP的「樂活市集」中，不僅高麗菜單顆只要50元、萵苣也只有30元，且A+B專區更推2顆高麗菜加1顆萵苣99元就能買到，掀起超高討論。

▲▼摩斯推「樂活市集」蔬菜價格引發網友討論。（圖／翻攝摩斯APP）



近日因菜價高漲，就有網友在PTT上發文分享摩斯漢堡的「MOS樂活市集」，直呼「看到超市高麗菜這麼貴的情況下，可以上省錢版了。」實際打開APP查看，不僅高麗菜單顆售價只要50元，就連萵苣也只要30元，還有「蔬果任選A+B」專區，2顆高麗菜加1顆萵苣只要99元，平均下來一顆高麗菜只要33元，讓不少人直呼真的有省，不過價格雖然便宜但買過的網友反應卻不一。

貼文一出，有人急問「可以直接去店裡面買嗎」、「萵苣1顆30的話也可以買耶」、「萵苣可以買，便宜又新鮮」；但也有網友不推薦原因是高麗菜品種問題，「這品種跟一般不一樣很硬」、「我大概2個禮拜前也是買早餐時看到50元一顆高麗菜，很大顆就買了，吃起來葉和梗很厚，不太適合炒菜煮湯，我猜是這是用來切高麗菜絲的品種。」

對此，業者表示，這是看準防疫居家蔬菜組銷售狀況反應不錯，因此7月再推出摩斯安心點，即日起至8月31日有299元、399元蔬菜組合箱，還有蔬果任選A+B等，民眾可多加參考。至於針對賣場菜價高，家樂福表示確實會因為雨季狀況導致蔬果價格相較過去貴一些，但仍比市場便宜，也會以提前收成保存蔬菜，約收成後3至4天就會販售，並以整區固定每顆多少價格做販售，不以秤重計算。