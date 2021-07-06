　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放第9、10類疫苗預約登記！唐鳳親說明「操作4步驟」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今請到政務委員唐鳳說明疫苗施打意願預約登記。唐鳳說明，預約系統是取代紙本造冊，以64歲以下民眾為主，開放第九類和第十類施打，預約系統主要分四步驟，第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四就是實際接種疫苗。

▲▼唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

▲▲唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐鳳表示，第九類跟第十類目前是以64歲為高限，罕病和重大傷病都以證明卡持有判斷，高風險疾病是用健保資料庫去核可，今天已經啟動意願登記網站，網址為1922.gov.tw，符合第九類和第十類民眾可以登入，用健保卡左下角健保卡號和身份證預約。

唐鳳說，預約時還要填寫手機號碼，方便收簡訊通知，第二是要填入想要施打行政區，沒有戶籍地差別，因為是全國性系統，預設也會把食藥署開出EUA的疫苗種類上線，意願登記完成後，會在每個禮拜三下午五點收一次單，讓縣市政府去預估下禮拜需要的疫苗量。

另外，倘若不會使用網路預約，也可帶健保卡到中央合作藥局或超商協助預約，如果預約後沒到場，就要延後預約，但有些縣市如果開瓶有剩餘，則可以使用名冊開放沒預約到的民眾，交由地方政府決定。

第九類族群為可能增加感染及疾病嚴重風險，包括19-64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者和罕見疾病及重大傷病。第十類則是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。

▲▼公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

▲公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

要看疫苗抵達台灣數量，預計會開放到第九類和第十類，開始使用疫苗預約系統，每一週會開放同一品牌疫苗預約，但目前台灣本島還沒有辦法達到第九類和第十類，所以會先在金門、馬祖和澎湖先試辦兩天，本島建議到7/13在登記，前後登記都沒有差別，有預約登記就可以施打。

疫苗預約施打步驟如下：

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
妙齡女遭7人圍毆性侵　男友竟冷旁觀還搶走提款卡
台中女16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因
影／房屋倒塌瞬間曝！他差1秒被活埋　車一開出整棟樓崩落
超商、藥局也可預約！　8張圖秒懂「疫苗登記預約」流程
大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑　嘆「兩岸接種對比」：同個時空？
快訊／日本正式宣布！7月8日贈台113萬劑AZ疫苗
微解封有譜！疫情降級3關鍵曝　3大行業優先開放
熱帶低壓來個變化球！　大台北狂吹7級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

「要不要罷免柯文哲！」接高雄民調電話　台北人：跨區問滿意度？

花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

5、6月配合萬人篩檢「健保公文才下來」　美女醫心寒：要狂加班了

問飲料「買5送1」嗎　他一聽店員回答傻眼：我太玻璃心？

寵物出國要做「犬布氏桿菌」抗體檢測　專家提供方法：市售快篩無用

中華醫大為護理實習學生請命　期能儘速安排接種疫苗

防邊坡滑動又走山！台鐵啟動「6大防汛措施」　這1工地最危險

超商、藥局也可預約！　8張圖解「疫苗意願登記」預約流程

傳永齡台積電與復星簽BNT採購文件！指揮中心：中國政府不應太多指導

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

「要不要罷免柯文哲！」接高雄民調電話　台北人：跨區問滿意度？

花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

5、6月配合萬人篩檢「健保公文才下來」　美女醫心寒：要狂加班了

問飲料「買5送1」嗎　他一聽店員回答傻眼：我太玻璃心？

寵物出國要做「犬布氏桿菌」抗體檢測　專家提供方法：市售快篩無用

中華醫大為護理實習學生請命　期能儘速安排接種疫苗

防邊坡滑動又走山！台鐵啟動「6大防汛措施」　這1工地最危險

超商、藥局也可預約！　8張圖解「疫苗意願登記」預約流程

傳永齡台積電與復星簽BNT採購文件！指揮中心：中國政府不應太多指導

撤換蘇貞昌？　總統府揭蔡英文內心規劃：此刻齊心抗疫

彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

沒趕上房地合一逃命潮　投客破解5年閉鎖期密技曝光

曾文水庫回春！台南嘉義水情正常了　蓄水量3億立方公尺冠全台　

鴻海教育基金會、北市府推線上營　邀高中職生動手做遊戲奪獎金！

疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

「要不要罷免柯文哲！」接高雄民調電話　台北人：跨區問滿意度？

花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

吱吱翻唱《熱愛105度的你》怕毀了它：再被洗一次腦吧

楊冪離婚3年疑曝「感情現狀」！　罕見頂金髮…激美新造型曝光

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

開放第9、10類疫苗預約登記！

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

王浩宇送修電腦　開機跳出數百張男性內褲照

阿祖的育嬰智慧！只要「一根線」就可爽躺涼椅

台北今+15終於下降　網謝1人：還好你出手

醫曝台灣人大絕招：R值又降1／2

2縣市大雨！熱帶低壓擦邊過　午後防雷雨彈

戶頭剩800元崩潰！新北女4月有勞保紀錄領不到紓困

即／打完AZ後不適！台東志航基地地勤裝葉克膜搶救中

台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：零境外

更多熱門

相關新聞

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控

雲南疫情又起，7月5日0時至24時，新增本土確診病例3例、無症狀感染者2例，都是在瑞麗市全員核酸檢測中發現！瑞麗市已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞。據悉，瑞麗去年9月和今年3月底曾兩度出現本土新冠疫情。

以色列百萬劑輝瑞快過期！將由南韓接手

以色列百萬劑輝瑞快過期！將由南韓接手

超商、藥局也可約！8圖解預約流程

超商、藥局也可約！8圖解預約流程

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑：是同一個時空？

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑：是同一個時空？

疫苗預約系統「也可登記混打意願」

疫苗預約系統「也可登記混打意願」

關鍵字：

新冠疫苗疫苗預約登記唐鳳

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

開放第9、10類疫苗預約登記！

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面