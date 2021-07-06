開放第9、10類疫苗預約登記！唐鳳親說明「操作4步驟」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今請到政務委員唐鳳說明疫苗施打意願預約登記。唐鳳說明，預約系統是取代紙本造冊，以64歲以下民眾為主，開放第九類和第十類施打，預約系統主要分四步驟，第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四就是實際接種疫苗。

▲▲唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐鳳表示，第九類跟第十類目前是以64歲為高限，罕病和重大傷病都以證明卡持有判斷，高風險疾病是用健保資料庫去核可，今天已經啟動意願登記網站，網址為1922.gov.tw，符合第九類和第十類民眾可以登入，用健保卡左下角健保卡號和身份證預約。

唐鳳說，預約時還要填寫手機號碼，方便收簡訊通知，第二是要填入想要施打行政區，沒有戶籍地差別，因為是全國性系統，預設也會把食藥署開出EUA的疫苗種類上線，意願登記完成後，會在每個禮拜三下午五點收一次單，讓縣市政府去預估下禮拜需要的疫苗量。

另外，倘若不會使用網路預約，也可帶健保卡到中央合作藥局或超商協助預約，如果預約後沒到場，就要延後預約，但有些縣市如果開瓶有剩餘，則可以使用名冊開放沒預約到的民眾，交由地方政府決定。

第九類族群為可能增加感染及疾病嚴重風險，包括19-64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者和罕見疾病及重大傷病。第十類則是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。

▲公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

要看疫苗抵達台灣數量，預計會開放到第九類和第十類，開始使用疫苗預約系統，每一週會開放同一品牌疫苗預約，但目前台灣本島還沒有辦法達到第九類和第十類，所以會先在金門、馬祖和澎湖先試辦兩天，本島建議到7/13在登記，前後登記都沒有差別，有預約登記就可以施打。

疫苗預約施打步驟如下：