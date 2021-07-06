疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

▲「簡訊實聯制系統」目前難以跨縣市整合資訊。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

近來不少民眾批評地方政府「疫調不精確」，而醫勞盟在臉書粉專PO文，指出疫情下的2大關鍵資訊平台，仍缺乏最重要的「主動示警和跨縣市共享」功能，一旦確診者的足跡跨縣市，其他縣市的醫院、衛生局都沒有權限看見相關資料，必須人工向中央申請、再人工逐一通知，將造成嚴重的疫調不確實及延遲問題，為此求唐鳳政委出手！

醫勞盟在臉書PO文提到，其實身為第一線臨床醫療現場的醫護們，在看診採檢疑似病患時的TOCC問診（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），就已經是疫調和足跡的一部分了，但如果不是感控與衛生主管機關相關人員，不一定會了解後端怎麼處理這些資訊，因此特別去訪問了相關人員實務運作，沒想到得出了「非常震驚的結論」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們表示，目前為了追蹤確診足跡的2大關鍵資訊平台「法定傳染病通報系統」和「簡訊實聯制系統」，仍然沒有最重要的「主動示警與資訊跨縣市共享的功能」。

醫勞盟進一步說明，「法傳系統」中關於確診者的TOCC資訊，只有最早進行通報的醫院、確診者居住地所屬的縣市衛生局，才有權限能看到；假設這名確診者轉到其他醫院繼續治療，下一家醫院的權限也必須由居住地衛生局手動開啟，更重要的，其他縣市的衛生局也一樣「沒有權限看這個確診者的疫調資料」。

▲「簡訊實聯制系統」必須由衛生局向中央申請經審核通過，才能取得裡面的資料。（圖／記者謝婷婷攝）

而「簡訊實聯制系統」也一樣，必須由衛生局向中央申請經審核通過，才能去取得裡面的資料，看似很嚴謹，但醫勞盟解釋，只要現場問診做過TOCC的第一線醫護就知道，「一個病人的居住地、工作地、接觸者、旅遊史，常常都是跨了好幾個縣市」。

假如一名確診者的居住地、工作地分別為不同縣市，若依照現行模式，除非居住地所在的衛生局，主動告知工作地所在的衛生局，否則工作地的衛生局，並不會得知這名確診者的公司在自己轄區內。

他們再舉例，若一名居住在甲市的確診者，發病日前幾天去了乙市、丙市、丁市的便利商店／賣場／便當店⋯等，除非甲市的衛生局，主動去向中央申請了實聯制名單，清查整理後，分別去告知乙市、丙市、丁市的衛生局這名確診者的足跡，接著乙丙丁市的衛生局再向中央請調簡訊實聯制的資料，再去看同時段和確診者在同一公共場所的民眾有誰。

醫勞盟說，「大家看出問題了嗎？一個確診者的TOCC，通通都需要仰賴居住地衛生局去人工一個一個通知其他相關的衛生局，不管時效，或是訊息傳遞正確度，是不是都有可能出現問題或延遲？既然法傳系統和簡訊實聯制系統，所有的大數據都在中央手上，站在資訊處理的角度，為什麼不是由中央以資訊系統整理，然後主動以簡訊或是警示等作法，傳遞給所有相關的衛生局，讓他們通通第一時間就收到這個確診者有相關的TOCC和各該縣市有關呢？」

醫勞盟也求「想問唐鳳政委的是，這個技術有很難嗎？還是有其他的考量，直到第一線打仗打了這麼久，還是沒辦法做到？」更強調，TOCC就是這場疫情戰爭中「最重要的戰情資料」，以最快的時間，正確完整傳遞到各部隊，是不是打勝仗的最重要關鍵，「拜託唐鳳政委好好的思考一下我們想表達的⋯」

網友看了PO文也紛紛表示「橫向連結真的需要好好的做好，而這應該正是唐政委最能發揮的環節了，期待」、「估計，不會有結果，但這是應該要做的」、「想也知道，一直資訊都很落後⋯⋯整合的部分也是一直怪怪的」、「這是個不能掀開的鍋...一掀開隨便一個衛生局承辦人都可能捲入幾大勢力的政治角力」、「實聯制只有復查的功能 疫調主要以當事人的回報為主」。

也有人認為，「我想這應該是分派人力的問題，這些資料管理在中央，但是這代表中央這邊要有足夠的人力去處理這些資料，並進一步分發。但我認為這是很好的建議，處理流程應該納入中央接受到回報後自動分派相關足跡給各縣市衛生局。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來