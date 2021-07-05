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萬華喊罷免林昶佐！環南自治會長曝立場「太政治炒作」：不會參與

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐視察環南市場遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

無黨籍立委林昶佐嗆台北市長柯文哲，反遭環南市場自治會長林勝東及攤商洗臉，如今負面聲量爆增，萬華更開始醞釀罷免行動。對此，林勝東5日被問及是否會參與罷免時，則透露林昶佐根本不需要被罷免，人都會有過錯，而他也不會去參與，「太政治炒作了」。

台北市議員應曉薇4日表示，萬華已開始在醞釀罷免林昶佐，「因為萬華人火大，死那麼多人，林昶佐沒血沒目屎，還在當中央打手配合抹黑萬華。」甚至有臉書粉專「罷免林昶佐」因此爆紅，按讚人數快速成長，3日更發文高喊「中正萬華人可以選你，做得不好也可以罷免你。」

▲▼應曉薇發文痛批林昶佐。（圖／翻攝應曉薇臉書）

▲應曉薇發文痛批林昶佐。（圖／翻攝應曉薇臉書）

對此，林勝東被問及罷免林昶佐一事時，則表明他沒意見，不過他「不會去罷免林昶佐，太政治炒作了」。他認為，人都一定會有過錯，不要因為環南的事牽扯到政治，「知錯能改，善莫大焉，只要能即時幫萬華人爭取疫苗的人，相信選民都會原諒，林昶佐根本不需要被罷免。」

另外，台北市長柯文哲5日也指出，2018年選舉的時候，民進黨有自己提名，但他知道林昶佐那時候有幫他，每個人政治上有自己的選擇，「但不要因為這樣就變成仇人，畢竟以前我們曾經也是朋友」。至於228基金會董事一事，柯文哲說，自己也常常會被掛董事，有時間就去，他沒有特別意見，不要因一件事情就否定一個人過去的努力。

▲▼CDC及北市府視察北市環南市場，環南市場自治會長林勝東接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環南市場自治會長林勝東表態不會罷免林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市環南市場2日爆41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲一同前往視察，到場關心的林昶佐當場痛斥柯文哲沒有立即採取防疫措施，在「講廢話」，被環南市場自治會長林勝東反嗆是「作秀」，批他從未關心過市場攤商。事後，林勝東受訪時還說出心裡話：「林昶佐整天捧中央是捧怎樣？」

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