　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北今+15「終於下降了」　鄉民狂謝1人：還好你出手

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增28例本土病例。北市確診個案雖然還是全台最多，但就有網友認為，北市的確診數已經開始下降，不如外界先前所擔心的整個炸開。消息曝光後，不少網友都嗨喊真的穩了！其中也有人將功勞歸於王必勝，「還好必勝出手，馬上穩了」、「必勝哥真的很猛」。

指揮中心表示，今日新增的28例本土病例中，分別為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有不少網友都在PTT上表示，「超級穩的」、「可以準備出遊了嗎」、「穩到不可置信」、「30例以下了，到底要不要解封」、「真的要報復性出遊了」、「民宿訂起來」、「我還以為今天台北破百」、「新北太強了」、「台北不是50例嗎」、「新北終於個位數了，好猛」、「民宿、飯店要被訂爆了」。

▲▼王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自Facebook／王必勝）

本站曾報導《王必勝接手環南「1轉變」　台北畜產員工：感覺離解封不遠》，文中提到為了防堵環南市場疫情，指揮中心與北市府設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官。就有在台北畜產工作的員工忍不住大讚王必勝，「阿中部長你嘛卡早來耶！更帶了必勝客來，真實感覺離解封不遠了，祝福萬華，祝福台灣。」

在PTT上，也有些網友點名王必勝，紛紛直呼「好想複製100個王必勝」、「必勝救了台北」、「必勝必勝得第一」、「必勝一出手，就知有沒有」。

不過，有網友則認為，台北目前的確診數下降與王必勝應該沒有太大關係，「指揮中心的功效基本上要從進駐之後14天才看得到」、「把潛伏期算進去的話，這好像是反應前兩個禮拜的作為吧」、「疫情反應要大概7天後」。

▼網友反應。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

ET快訊
騙23歲妹脫光！79歲健身教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：
不顧2幼子哭喊不要！台中男70刀殺妻　看守所內輕生
柯文哲：北市某國宅6棟16例確診　3例無明確感染源
北市第五波疫苗預約明增新功能　柯文哲：不想打就「取消」別浪費
快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報
快訊／新光信義A11櫃姐確診「家住中和」　侯友宜：昨已通報北
快訊／桃園女家中伴雙屍！　不知阿嬤、爸爸已身亡
台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上打莫德納
快訊／北捷站務、公車司機明打疫苗　柯文哲：沒道理不接種
北捷員工、公車司機等不到疫苗！陳時中批交通部：掛一漏萬
柯文哲「批發市場進出管制用悠遊卡」　串接中央健保、身份資料
火化場外丟包確診者遺體！縣府重砲回應：將開罰殯葬業者
快訊／桃園1例「4採陰轉陽」確診！為804醫院病人
快訊／3天PCR檢測13607人　柯文哲：北市清零「普篩是最
快訊／新北＋5足跡曝！　7-11店員確診「上週連上2天班」
不用封城「只靠三級警戒」降到+28！網熱議：台灣真的強
快訊／北市12區確診公布　萬華一天內「增加29例」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

上千接種紀錄查不到？　印度奸商搶賣食鹽水「假疫苗」

秒勾起童年回憶！復刻「雪淇冰手搖杯」來了　加紅茶、檸檬超欠喝

51歲關史蒂芬妮梅開二度！「全球性感王」為婚禮建教堂低調完婚

八村壘配角力甜心　日本奧運掌旗官50公分最萌身高差

M1蘋果iMac 2021開箱初體驗：讓人不習慣的速度與輕薄外型

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

上海社區出現多隻「野生貉」　保育升級民眾牽狗遭襲「無可奈貉」

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

新光三越A11員工確診　5日休館

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

今增例本土　各縣市分佈曝光

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

更多熱門

相關新聞

北捷幫500名第一線人員打疫苗

北捷幫500名第一線人員打疫苗

中央開放「第七類」族群施打疫苗，卻不見台北捷運在內，台北市副市長蔡炳坤表示，交通部稱納入下階段規劃，但北市認為北捷第一線人員確實有接種疫苗需求，所以第一批500人於5日在新光醫院打疫苗。北捷站務處副處長林榮輝5日指出，此場次為500人，佔第一線運轉人員的比例不大，就算接種疫苗後有副作用，北捷也準備配套措施，不影響營運。

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎PTT台北柯文哲指揮中心王必勝環南市場

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面