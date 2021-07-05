台北今+15「終於下降了」　鄉民狂謝1人：還好你出手

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增28例本土病例。北市確診個案雖然還是全台最多，但就有網友認為，北市的確診數已經開始下降，不如外界先前所擔心的整個炸開。消息曝光後，不少網友都嗨喊真的穩了！其中也有人將功勞歸於王必勝，「還好必勝出手，馬上穩了」、「必勝哥真的很猛」。

指揮中心表示，今日新增的28例本土病例中，分別為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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有不少網友都在PTT上表示，「超級穩的」、「可以準備出遊了嗎」、「穩到不可置信」、「30例以下了，到底要不要解封」、「真的要報復性出遊了」、「民宿訂起來」、「我還以為今天台北破百」、「新北太強了」、「台北不是50例嗎」、「新北終於個位數了，好猛」、「民宿、飯店要被訂爆了」。

▲王必勝「三度出任」前進指揮官。（圖／取自Facebook／王必勝）

本站曾報導《王必勝接手環南「1轉變」 台北畜產員工：感覺離解封不遠》，文中提到為了防堵環南市場疫情，指揮中心與北市府設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官。就有在台北畜產工作的員工忍不住大讚王必勝，「阿中部長你嘛卡早來耶！更帶了必勝客來，真實感覺離解封不遠了，祝福萬華，祝福台灣。」

在PTT上，也有些網友點名王必勝，紛紛直呼「好想複製100個王必勝」、「必勝救了台北」、「必勝必勝得第一」、「必勝一出手，就知有沒有」。

不過，有網友則認為，台北目前的確診數下降與王必勝應該沒有太大關係，「指揮中心的功效基本上要從進駐之後14天才看得到」、「把潛伏期算進去的話，這好像是反應前兩個禮拜的作為吧」、「疫情反應要大概7天後」。

▼網友反應。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）