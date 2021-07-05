北市3市場累計232例確診！　指揮中心「再匡列接觸者284人」

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台北市3市場接連爆發確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）指出，昨天有持續檢驗，新的確診總數達232例，其中北市98例，新北市131例，其他地方3例，將再擴大匡列284人。

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▲▼三市場採檢結果及居隔情形。（圖／指揮中心提供）



陳時中提到，確診個案數有43位，接觸者匡列了284名，總計已經居家隔離的有259名，相關接觸者還在持續匡列中，不過隨確診案件減少，原來的疫調繼續將其更完整，希望能把接觸者都能匡列下來。

陳時中說明，接下來有兩個部分，將來各市場入場證明「資訊化作業」，資訊的主管跟市場管理者進行實務討論，看未來資訊化怎麼做更好、方便，預定7月8日環南市場第二次PCR檢驗估計2800人，北農熱區人員篩檢估計篩1300人，確診者疫調及場勘刊資料增加封攤67攤，增加匡列隔離72人。

▲▼三市場相關措施。（圖／指揮中心提供）



另外，陳時中表示，訂定復市六大條件，責成市場確實辦理，第一進場查驗PCR陰性證明，第二固定工作人員須戴口罩面罩，三降載人流至原先50%，四進行各樓層動線分流，五各攤位工作者實名登錄，最後落實工作人員健康監測，要在這六大條件下，大家努力一起讓市場環境更安全。