火化場外丟包確診者遺體！竹縣府重砲回應：將開罰殯葬業者

▲新竹縣爆出確診者遺體被丟包，民政處回應了。（圖／翻攝楊文科臉書）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹縣政府今被週刊爆出防疫漏洞，有殯葬業者因聯繫不上縣府相關單位，6/11將確診者遺體丟包至火化場門口，棄車離去。對此，新竹縣府稍早於防疫記者會澄清，該業者明知確診者死亡要按照流程通報，但卻在未經許可下，私自丟包遺體至火化場外，還向縣府謊稱遺體仍在醫院，目前將請衛生局依《傳染病防治法》裁罰。

民政處說明，去年4/17就已通報縣內所有殯葬業者處理確診者遺體的SOP流程，依照規定，確診者往生後，醫院、殯葬業者應通知衛生局，接著衛生局會再通知民政處，待通知完相關單位，進行遺體的清潔消毒，確認火化場時間，才會移動遺體。

民政處指出，殯葬業者6/11凌晨5點未依照流程，就將確診者遺體從醫院載運至竹東火化場，並且棄車離去；民政處上午六點接到通報，七點啟動聯繫，八點跟業者聯繫，礙於當天有10場火化，無法立刻處理，也已向業者說明「絕對不要移動」，然而，業者謊稱沒有移動，還停留在醫院，直到下午四點火化場出現有不明車輛停放於廣場上，業者才坦承清晨5點就停放在這裡。

對此，民政處表示，業者做法確實違法，會先請衛生局依《傳染病防治法》第50 、69條開罰。

▼竹東鎮立火化場。（圖／翻攝Google Maps）