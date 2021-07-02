南僑、大江、東森三強聯手　首創MIT第一款給衣服吃的「益生菌」

▲南僑集團首度攜手大江生醫旗下大江生活、和廣受消費者信賴的東森購物網三強聯手，推出「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」。

記者洪菱鞠／台北報導

自本土疫情爆發以來，疫調顯示家庭群聚感染鏈所佔的比例相當高，居家防疫措施更顯重要。為了與全民共同抗疫，國家隊南僑集團首度攜手大江生醫旗下大江生活與東森購物網三強聯手，耗時超過半年共同研發生產製造，推出台灣第一款首創MIT衣服吃的益生菌「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，是目前市面上衣物清潔的最強神器。

東森嚴選最高品質推薦的「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，以南僑水晶擅長的製皂技術，結合大江生醫獨家專利TCI633益生菌，添加在洗劑中可有效抑制並延緩壞菌再次生長，還能全面包覆並深層潔淨衣服纖維，達到洗淨＋抗菌＋抑菌＋護纖，產品經過多間國際第三方單位認證，抗菌率大於99.9%，能長效抗菌高達168小時，且成分無添加、低敏親膚，很適合敏感肌或家中有嬰幼兒的家長使用。

▲▼益生菌高效抗菌洗衣液體皂1200g（上）、800g補充包（下），除了使用天然油脂製造及添加抗菌成份，還有青檸綠茶、紅石榴兩款特色香味可選購。

除了使用天然油脂製造及添加抗菌成份，「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」的香味也別具特色，有青檸綠茶、紅石榴兩款，而為滿足更多消費族群，此次特別開發「滾筒專用高效能（HE）配方」，無論直立型、滾筒型洗衣機都適用。首波將在東森購物網ETMall、東森電視購物兩大平台搶先獨家販售。

為歡慶新品上市，同時看準疫情期間對抗菌產品需求提升，特別推出「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」優惠組，包括1瓶1,200g和800g補充包5包，原定價1,750元，東森價1,180元，東森限定於折抵及贈幣後，相當於市價打47折。即日起至7/31（六），於東森電視購物（不含MOD）消費滿6件商品即可獲得滿件送「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」1瓶1200g和800g補充包3包，滿件送限量12,000組。

隨著民眾對於個人及居家環境清潔衛生的意識提升，東森購物網在去年推出多項抗疫商品，例如「東森美琪柔嫩抗菌皂草本配方香皂」、「東森抗菌洗手乳」、「東森抗菌防蹣洗衣精」，今年5月則是與在地農民合作，以台灣優良精選食材製作的東森農場「川味辣雞、精燉豬肉、黑椒牛柳、和風咖哩雞、番茄蘑菇和蛤蜊海鮮」共6種口味料理包，7月再推出「東森益生菌高效抗菌洗衣液體皂」，持續與全民同心防疫。