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【傳愛的旅程】「東森農場」變身農漁產銷國家隊

【傳愛的旅程】農漁產銷國家隊（圖／取自《傳愛的旅程》）

《東森農場》

文／洪菱鞠

2020年，一場突如其來的疫情，打亂了許多人的日常，也嚴重衝擊國內的旅遊、零售、餐飲等各行各業。往年台灣熱銷日本、大陸的許多農特產品，也在這場庚子大疫中遭受重創。農產品往往有時間及庫存壓力，外銷受阻、農民叫苦連天，農委會隨即研擬因應對策，迅速啟動輔導方案，從拓展行銷通路、提撥紓困貸款等措施來協助。「東森購物」也立即響應，加入行銷國家隊，讓民眾坐在家裡，透過網路和電視購物就可以訂購頂級生鮮食材，也讓辛苦一年的農民不致血本無歸。

【傳愛的旅程】農漁產銷國家隊（圖／取自《傳愛的旅程》）

▲新北市長侯友宜親自來《東森農場》推銷金山地瓜

照顧小農　東森帶頭衝內銷
「東森購物」過去就曾與農委會多次合作，大力促銷農漁產品。碰上疫情攪局，董事長王令麟下令率先加入農漁產銷國家隊行列，不計成本力挺到底，展現與台灣小農站在一起的決心。東森 旗下各個通路平台，無論東森購物網、電 視 購物《東森農場》節目，全力動員，配合銷售各縣市時令農漁特產，包括台北好茶、新北金山有機 66號紅心地瓜、桃園農產人氣禮盒、台中外銷星級水梨及火龍果組合、嘉義極光哈密瓜、高雄大樹玉荷包、台東冠軍池上米、澎湖珍珠石斑，以及台南麻豆文旦、愛文芒果、東山龍眼乾和花蓮的鳳林總統瓜、壽豐無毒蔬菜箱等等。每次一開賣，訂單立刻蜂擁而至，東森購物千萬會員共同以實際行動支持在地優質農特產品，全數在最短時間內銷售一空，讓農漁民們感動又感激。

【傳愛的旅程】農漁產銷國家隊（圖／取自《傳愛的旅程》）

嘉義縣長翁章梁六度親上現場節目，化身購物專家，力挺嘉義生鮮水產。

「業績擺在一邊，幫助農漁民渡過難關才是當務之急。」王令麟再三告訴「東森購物」要把農漁民的大事擺在優先位置。《ETtoday東森新聞雲》也製作多吃水果提升免疫力等系列健康議題，並配合農委會輔導農民轉型，化危機為轉機。東森的用心與努力，相關政府單位和縣市首長都看到了，包括農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉等11位縣市首長，不分黨派、不分藍綠，都紛紛化身購物專家，親自站台為在地農產背書，齊心協力為農民發聲。

【傳愛的旅程】農漁產銷國家隊（圖／取自《傳愛的旅程》）

▲「東森農場」走向品牌化，與台大農學院進行交流，促進產學合作。

促銷特產 縣市長領銜衝業績
縣市首長親自出馬，進棚錄製現場節目，力挺自家農漁特產，每一場開賣都造成話題，每一回備貨都銷售一空，更締造不少秒殺的紀錄。其中，陳吉仲三次蒞臨「東森購物」，翁章梁、徐榛蔚、盧秀燕、黃偉哲也都多次來訪，顯見他們不但對「東森農場」給予高度評價，也對「東森購物」長期經營的好口碑與銷售能力深表認同。

打響了「東森農場」的名號，各縣市的預約清單也紛湧而至。東森在這塊土地上成長，也要為這塊土地上長出來的好滋味盡心竭力；尤其在疫情期間，東森更以奉獻的情懷，懷抱一顆台灣情、公益心，所有銷售金額全數回歸給辛苦的小農和漁民。一場百年大疫，看似拉開了人與人間的距離，卻也讓大家的心更靠近。

【傳愛的旅程】農漁產銷國家隊（圖／取自《傳愛的旅程》）

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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