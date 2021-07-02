【傳愛的旅程】電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

《青春夢工廠》

文／洪菱鞠

嘟、嘟、嘟⋯，電話那頭終於有人接聽，講不到幾句，下一秒立刻被掛斷，這是電話行銷人員每天都在面對的工作日常。儘管打了 100 通，願意認真聆聽的只有四、五通，被拒絕率高達八、九成，然而東森購物卻有一群不怕挑戰的電話行銷團隊，平均年齡不到 30 歲，他們年年幫公司打造亮眼佳績，更為自己創造美好生活與美麗人生。

黃安雪從退無可退到年度 Top Sales

東森電話行銷事業擁有完善的工作平台與資源，原本提供二度就業、單親媽媽或公務員轉職的女性一個重新出發的舞台，但現在更多的是一畢業就加入的社會新鮮人。儘管是初生之犢，他們很多人在第一年就拚到第一桶金，年僅23、24 歲年收入甚且可破兩百萬，令人稱羨。擁有「電銷女王」稱號的黃安雪，就是拚出 Top Sales 的最佳例子。進入團隊第一年，她就以優異表現拿下「最73青春夢工廠佳新人獎」，不但向自己證明年薪百萬不是夢想，也就此從人生谷底徹底翻身。

當年，因為經營的拍賣網站賠錢背債，又與前夫感情生變、離婚收場，一度萬念俱灰，覺得自己很沒用，沒辦法給小孩未來。為了養家，她打起精神重新振作，投了很多履歷之後，發現自己就是喜歡賣東西，於是在東森找到電話行銷這份工作機會，「對我來說，這是一個很創新的出路，就去應徵了。」

▲「電銷女王」黃安雪到東森第一年，就從負債拚到年薪百萬。

黃安雪笑說，「沒有傘的孩子衝得比較快吧。」順利錄取後，為了銷售膠原蛋白、葉黃素等保健食品，她私下做了很多功課，諸如回家後拿著手機自言自語錄音練話術、打開電視購物看人家怎麼賣、或是上網查資料、到書局購買相關書籍，只為努力補強知識，提升自我的專業度，做一名讓顧客信任的線上營養師。

在兩手空空、無路可退的狀態下，她全力往前衝，工作半年之後，某天凌晨打開手機，她嚇了好大一跳，「我來東森之前負債累累，每個月都要還錢，一碗陽春麵還要分成兩半，中午吃一半、晚上吃一半，因為真的沒有錢，所以看到薪資竟然入帳17萬，既興奮又激動，記得當時是凌晨三點多，當下立刻跑去藥妝店，籃子拿了，這個丟、那個也丟，真的是很滿足，想要的東西都能買了。」

無論成交金額大小，黃安雪從不放過名單上的每一通電話。還在新人時期，她一天至少打五個小時電話，講到口乾舌燥，客人還不見得買單；也遇過打給同一個人，每次講不到 20 秒就被掛電話的尷尬，後來她站在對方角度思考，就像朋友一樣，建議保健食品怎麼吃對身體才好，透過慢慢交流、交心，最後和這名會員成為線上好朋友，這也是黃安雪在東森記憶最深刻、也最溫馨的一件事。

▲黃安雪深信「比別人多一點努力，你就會創造奇蹟。」

東森的磨練與栽培，陪伴黃安雪熬過最辛苦的一段歲月，不但還清了債務，存款直線上升，基本的物質生活也大幅改善，她總是心懷感恩，「東森是一個非常棒的企業，讓一個背著負債、失去希望的我，在東森找到未來。」她也強調，「東森電話行銷對年輕人來說，是一份可以挑戰自己、改變未來，收入也相對豐實的工作，只要努力，就能為『自己』這家商店打造出第一桶金。」

楊琇真從二度就業到財富自由

七年的歷練，黃安雪深知從事電話行銷的竅門，她與夥伴楊琇真特別成立「精英培訓中心」，毫不吝嗇地把自己多年累積來的工作心得和獨門絕活傳授給學弟妹們。而在東森擁有八年資歷的楊琇真，從進東森入行以來，每天都是第一個到、最後一個離開，主管與同事形容她就像是工作狂一般。對楊琇真來說，每位顧客都是一份責任，只要看到顧客進線，不管幾點，她一定回完最後一通電話才下班；也因為長期講電話，講出喉嚨沙啞、聲帶長瘜肉的職業傷害，她問自己，「難道這八年累積的銷售技巧，就到此為止嗎？」於是她主動跳出來，希望把實戰經驗傳遞下去。

▲二度就業的楊琇真在東森提早實現財富自由的夢想。

二度就業的楊琇真，過去沒有任何電話行銷相關經驗，入行之初一度內心很受挫，總覺得「為什麼客戶都不聽我講話？」但隨著專業知識提升、心理素質越來越強大，也進一步體認到「電話行銷是在分享好東西給顧客」；轉念之間，她開始把顧客當作朋友，幫他們解決難題，也分享快樂。楊琇真也學著用真心為顧客設想，「電話行銷最重要的就是眼力、聽力，打開訂單設想他為什麼買這件『東西』，用心觀察也用心聆聽，進而去關心並滿足顧客的需求。」

曾為自己設定45歲要達到財富自由的楊琇真，不僅提早達成目標，她更心滿意足的說，「來到東森後，真的是『五子登科』，車子、房子、銀子、孩子什麼都有了。更重要的是在東森電話行銷只要努力，得到的報酬越多，自己就是自己的老闆，只要願意學，收獲的那些都會跟著你一輩子。」楊琇真也特別喜歡「東森一家人」的企業文化，那是一種分享的精神，就像快樂是越分享越多的，分享給別人，其實也是在幫自己。

▲累積八年實戰經驗，楊琇真傳授電銷秘笈不藏私。

陳建富從業績吊車尾到倍數成長

對此，擔任主管職的陳建富也有深刻體會，「電話行銷是一個全面性的工作，不僅滿足顧客一個人，了解到他的需要後，還可以關心到他的家人，和整個家庭產生連結，這也是做電話行銷最溫暖的地方。」

其實陳建富在2016年剛擔任這份新業務時，面臨的是最嚴峻的挑戰，當時單位業績慘不忍睹，26位電話行銷員只做了不到150萬的毛利，是全公司最後一名。個性不服輸的他，和新進同仁一起加強教育訓練，每次只專注做好一件事情，厚植自己的實力，「不能用一種方法去應對100個顧客，必須學會用100種方法去對待一個顧客」，他舉例光是顧關節的保健食品，就有沖泡、膠囊、錠狀等不同型態，必須透徹了解其中差異，把每一個面向學好了，才能進階到下一個，過程雖然乏味，但卻是最紮實而重要的基本功。果然兩年的努力沒有白費，整個團隊從掉車尾慢慢往上拉，現在可以繳出年逾三千萬的好成績。

▲陳建富每次只專注做好一件事，業績也翻倍成長。

再回頭看人生最辛苦的一個階段，正因為他們沒有放棄，正因為東森提供了一個寬厚的空間和一份最實質的鼓勵，跨過了「挫折」，面對的就是「存摺」。他們也都慶幸當初選擇了「東森」，在這裡，他們找到了完成夢想的舞台，「在東森最幸福的是，只要肯努力，都能找到施展身手的機會，都會得到應有的回饋。」尤其當大家都在做「生意」，東森卻是在做「公益」，用奉獻的心，用社會企業的理念和作法，扶植一個個蓄勢待發甚或重新出發的年輕生命，也讓他們在跌倒的地方再站起來飛揚，綻放屬於自己的美好未來。

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