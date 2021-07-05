烟花最快下午成颱！今晚起就直逼台灣　「各地風雨時程」出爐

記者賴文萱／台北報導

位於鵝鑾鼻東南東方680公里海面的熱帶性低氣壓，最快下午有機會升格烟花颱風。氣象局表示，今晚到明天是該系統離台灣最近時候，一旦成颱就會發布海警，目前持續發布熱帶性低氣壓特報， 台東、恆春半島今晚雨勢明顯、下雨時間長，有局部大雨發生機率。

▲準烟花颱風0800路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

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台灣東南方海域一熱帶性低氣壓（TD07W），依照目前各國預測，隨時可能變成「烟花」颱風（NO.6）。天氣粉專「天氣即時預報」分析，即刻~周二的天氣變化：

東部、恆春半島：

受低壓（或颱風）影響最明顯。

周一下半天~周二，將有陣陣雨勢；「花東」雨勢相對大；「宜蘭、新北東側」僅短暫陣雨。

台南、高雄、屏東：

低壓水氣可能掠過山脈，周一下半天~周二，將出現局部陣雨。

其餘地方：

受低壓影響小，維持「炎熱高溫，午後局部陣雨」，甚至東風吹拂之下，「西半部」可能更悶熱。但由於吹「東風」，周一台北盆地注意陣風。

▲準烟花最快下午成颱，離台灣距離近，一旦生成氣象局將發海警。（圖／翻攝自向日葵8號衛星網頁）

氣象局簡任技正伍婉華則表示，今白天到晚上，環境有利於熱帶性低氣壓發展，因此有可能成颱，主要影響以迎風面降雨為主，花東、恆春半島雨勢較多，南部今也會有明顯午後雷陣雨。

由於該熱帶低壓速度快，今晚到明天是離台灣最接近時間點，若一生成就會發布海警；至於陸警方面，將視未來是否接近台灣陸地而定。目前氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率。

另外，今晚起東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、台南、高雄沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今日基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海空曠地區易有較強陣風；今晚起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。