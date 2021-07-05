烟花最快今腳邊生成！颱風警報機率高　午後變天影響最劇時間曝

▲氣象局觀測，今晨2時熱帶低壓在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

恐在「台灣腳邊」成颱！中央氣象局預報員官欣平表示，預估熱帶性低氣壓今天（5日）下半天到周二清晨成颱機率相對較高，若成颱很可能馬上發布海上颱風警報；今晚到周二上半天影響最大，東南部和恆春半島有局部大雨。若屆時成颱，將是今年第6號颱風「烟花」（In-Fa，澳門提供）。

氣象局發布熱帶性低氣壓特報，今晨2時熱帶低壓在鵝鑾鼻東南方940公里的海面上，向西北轉西北西移動，時速38公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意，一旦發展為輕度颱風，本局有發布颱風警報可能，請隨時注意本局發布的最新氣象資訊。

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▼氣象局預估，熱帶低壓從巴士海峽經過。（圖／氣象局）

▼美國GEFS系集模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）



氣象局提醒，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率並有較強陣風，另東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估熱帶低壓將移到巴士海峽，從台灣南邊海域過去為主，不是直接登陸台灣，而今東半部、恆春半島和南部山區降雨增多，特別是東南部和恆春半島影響較多，將受到其外圍環流影響，午後水氣一波波移入，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，而花東、南部山區則是有局部短暫陣雨或雷雨，南部平地雲量增多，南部平地到中部以北以午後雷陣雨情形較明顯。

官欣平分析，熱帶低壓來到巴士海峽可能增強，預估今下半天到周二清晨成颱機率相對較高，若成颱非常有機會馬上發布海上警報，而目前沒討論到陸上警報。

官欣平表示，預估今晚到周二上半天影響最大，熱帶低壓周二午夜最接近台灣，影響區域集中在東南部，若擴大就包括東半部和南部山區，周二下半天慢慢遠離台灣；而周三至周日吹偏東南風，東南部有降雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

