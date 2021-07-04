準颱風烟花走超快！明恐「家門口生成」　不排除海陸警2地雨最大

▲烟花颱風最快明白天生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續向西北移動接近台灣，時速約36公里，最快明天生成颱風烟花，有發布海警可能，若路徑再偏北，氣象局也不排除發布陸警。受其外圍環流影響，東部、東南部及恆春容易出現間歇的雷雨，尤其周一晚間到周二雨勢明顯，台東及恆春半島有局部大雨發生；周三後該系統遠離，各地多為多雲到晴。



氣象預報員劉宇其指出，台灣東南方1500公里海面上的一熱帶性低氣壓，未來快速往西北移動，明天深夜至周二清晨會通過台灣南方的巴士海峽。氣象局預估，最快明白天可能生成颱風烟花，若一旦形成颱風，依目前路徑來看，會對近海造成影響，將視狀況發海警，氣象局也將視未來接近程度及暴風半徑大小判斷是否發陸警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲烟花颱風最快明白天生成，目前路徑有發海警可能。（圖／中央氣象局）

由於該系統環流雲系發展寬廣，主要降雨集中在東半部、南部山區，有局部短暫陣雨，又以台東、恆春半島有明顯雨勢，有局部大雨；對中、北部天氣影響則較小，明後天仍維持典型夏季型態，高溫炎熱，更有36度以上高溫出現機率。

▲周一、二受到準颱風影響，2地區防大雨，周三高壓增強，各地恢復多雲到晴。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，明後天南方低壓外圍環流影響台灣時，東部、東南部及恆春容易出現間歇的雷雨，周一晚間到周二雨勢明顯，台東及恆春半島有局部大雨發生。東北部及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，且氣溫仍高，午後短暫雷陣雨，周二午後雷雨較明顯；台灣東部及恆春半島沿海將有長浪，海邊及海上活動請注意安全。

周三後，該熱帶系統遠離，台灣附近雖盛行東南風，但水氣減少，各地多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島尚有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

