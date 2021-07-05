準烟花狂飆「一成颱就會發警報」　2地區午後雨會越大、越明顯

▲烟花颱風有機會生成，今晚起到明天清晨離台灣最近。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

氣象局表示，位於鵝鑾鼻東南方的熱帶性低氣壓今（5）日下午到晚上有增強成烟花颱風可能，目前時速38公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意，一旦發展為輕度颱風，氣象局有發布颱風警報可能。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率並有較強陣風；東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象預報員陳伊秀指出，該熱帶性低氣壓移動速度很快，有機會發展成颱，並以下午到晚上機會最大，因為距離台灣很近，若一生成就會發布海警，陸警則還要視強度跟路徑有沒有北偏，以最新預報路徑來看，大致上以海警為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲準烟花颱風0800路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

目前該熱帶低壓會逐漸往巴士海峽靠近，一直到明天清晨都是離台灣最接近時間，明天白天後就會逐漸遠離。今天受其外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，雨勢在中午過後隨時間愈晚將愈來愈明顯且密集，有局部大雨發生的機率。

而東北部、東部地區及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍維持午後雷陣雨的天氣，其中以南部的降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，而中部以北則偏向於山區；各地高溫約32到35度，大台北、宜花及南部地區有36度以上高溫發生機率，戶外活動請多補充水分。