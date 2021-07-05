快訊／侯友宜：環南確診攤商曾在樹林擺攤　博愛市場今擴大篩檢

▲重慶、樹林2市場攤商確診，市府公布足跡。（圖／新北市衛生局提供）

記者楊蕓／新北報導

北農及環南市場群聚感染，新北市樹林區博愛街市場攤商有相關活動史，7月4日起休市3天。新北市長侯友宜5日上午特別前往博愛街市場關心，新北市機動篩檢隊也立即出動前往樹林區保安市民活動中心設站提供篩檢服務，擴大篩檢找出隱形感染源，阻斷疫情傳播。

根據新北市府說明，位於樹林區與板橋區交界的博愛市場與保安市場相隔只有一條街，是當地重要的民生採買場所，估計約超過400個攤商及流動攤販。

侯友宜表示，為加強防疫，樹林區公所及自治會在市場入口跟出口處設有實名制、酒精消毒等防疫措施，4日公布一名居住台北市的環南市場攤商在博愛街市場工作足跡，衛生局接獲通報立即擴大匡列接觸者，並立刻出動機動篩檢隊前往該處設站篩檢，機動篩檢隊由亞東醫院團隊以小隊方式進駐，將同時併採抗原快篩及核酸檢測，以迅速找出隱形感染源。

新北市長侯友宜上午前往關心了解篩檢情形，他表示，傳統市場、夜市人潮密集流動易造成群聚傳播鏈，新北市將針對市場及夜市攤商進行自治會造冊，報經濟部核定後從7月5日到15日分批接種，預計配發2萬劑疫苗提供施打。

侯友宜強調，針對北農及環南群聚事件，雙北是共同生活圈應當以區域聯防方式，一同並肩作戰，所以不管是新北市民或台北市民，都歡迎來新北39處篩檢站篩檢，一起努力，共同阻斷隱形傳播鏈。