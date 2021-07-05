712微解封各縣市長不樂觀　柯P：這是政治問題非醫學問題

▲三級警戒持續，部分民眾已經悶壞，需要出門透透氣。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

7月12日降級、微解封或是繼續維持三級警戒，是國民關注的焦點之一，不過縣市首長對此普遍不樂觀，行政院發言人羅秉成則表示，指揮中心是最終決定者，而指揮中心已向政院報告，預先作規劃準備，呼應政院院長蘇貞昌先前強調的必須提前準備相關措施。

距離7月12日三級警戒期限仍有一周，是否要繼續維持三級警戒，羅秉成表示仍要持續觀察疫情變化，尤其台北市接連爆發的群聚感染，更有必要持續關注，而目前每日確診均維持兩位數，後續決定維持、降級或微解封，還有待討論。

對此，高雄市長陳其邁建議不論微解封或防疫降級都應在兩大條件下，包括連續6日確診兩位數，雙北感染者都能找到染疫源頭，才有辦法放心調降，同時也要關注Delta變種病毒株是否獲得控制，屏東至今最後一例病例是6月30日確診，往後2周都是觀察期。新北市長侯友宜則認為現在即便談微解封都還太早，只強調全力以赴、步步為營。

台北市長柯文哲則指出解封與否，是國家公民要去思考自己對與疫情共存的心常態，接受度能到哪裡。他舉美國為例，美國至今每日仍增加1.8萬人確診，但幾乎全國都已解封，棒球照打爆米花照吃，因美國政治文化是相信自己的工業和科技力量，即便感染持續也不願犧牲經濟活動，所以邊打疫苗邊解封，但台灣人能接受這個想法嗎？

再以日本東京為例，3度發布緊急事態宣言，但到後來防疫疲乏，結果還是因為民眾受不了而解封，柯文哲說自由民主國家難用強制手段進行封鎖，所以解封與否已不是醫學問題，是政治問題，更在於國民的看法，但疫苗還是要打。

屏東縣長潘孟案則說，台灣已是一日生活圈，人民移動無法控制，解封與否應由最了解疫情的指揮中心評判。嘉義市長黃敏惠認為，台灣不大，不該分區解封，而真正關鍵是疫苗施打率。