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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北2市場染疫！168處市場、夜市攤商2萬人　今起開打疫苗

▲▼新北防疫0704。（圖／翻攝直播）

記者楊蕓／新北報導

新北市4日新增11例本土確診個案，再創三級警戒以來最低紀錄，不過，板橋重慶市場、樹林博愛街市場都出現攤商確診，新北市長侯友宜宣布，4日起休市3天，機動篩檢隊5日進駐樹林保安市民活動中心，儘速快篩。另外，全市168處市場、夜市攤商今天起分梯全面打疫苗，施打時間為5日至15日，將依自治會造冊的名單為攤商接種疫苗，初估施打數量為2萬劑。

昨天新增的11例中，分別是板橋3例，土城、新莊各2人，永和、淡水、蘆洲、中和區各1人，其中有5人感染源與北市有關。

▲▼新北防疫0704。（圖／翻攝直播）

▲▼新北防疫0704。（圖／翻攝直播）

針對1人感染源不明，侯友宜表示，該個案為重慶市場攤商，因同住家人常去北農批貨，雖尚待查證，但北農可能性很高。另外，樹林博愛街市場有一名居住在台北的環南市場攤商確診，該名攤商早上也會到樹林博愛街市場工作。

疫調顯示，博愛市場蔬果攤商（案15029）6月26、27、29、30日都曾到博愛市場擺攤。板橋重慶黃昏市場蔬果攤商（案15099），擺攤日期為6/23至27日，6月29日、7月1、2日，另外，6/23日上午曾赴板橋區廣權路的好口碑大賣場。

▲重慶、樹林2市場攤商確診，市府公布足跡。（圖／新北市衛生局提供）

為慎重起見，侯友宜要求重慶市場、樹林博愛街市場休市三天，所有的攤商就近快篩，需持快篩陰性證明才可進場復市。

為避免隱性傳播鍊再度出現在市場與夜市中造成群染疫，侯友宜表示，新北168處的市場與夜市今天起至7/15全部打疫苗，初估總數為2萬劑，相關的準備工作已經向經濟部呈報。

此外，侯友宜也宣布莫德納疫苗接種對象再擴大，長者不限戶籍、分兩階段預約，第一階段針對70歲以上（原住民60歲以上）長者；第二階段則是68歲以上（原住民58歲以上）長者，預約方式除了上網快速預約外，也可撥打區公所專線，或請區公所、里長及里幹事就近協助。

▲▼新北防疫0704。（圖／新北市府提供）

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