「虎林專案」時間軸曝光　黃珊珊：台北就是沒蓋牌才抓到社區黑數

▲台北市虎林專案。（圖／北市府提供）



記者徐政璿／台北報導

台北市虎林街周邊爆出確診30例，緊急在永吉國小開設篩檢站，讓附近居民前往採檢。針對外界質疑北市府防疫慢半拍，副市長黃珊珊昨（4日）晚間在臉書發文，向市民交代「虎林專案」始末，強調「台北市就是沒有隱匿疫情，所以才有虎林專案的誕生；台北市就是沒有蓋牌，所以才設篩檢站找到社區中的黑數。」

黃珊珊說明，虎林街以及周邊市場，不是一天內突然爆發30名確診，是從6/1號到7/3號，這33天來所累積的案例。

她進一步表示，從6月中旬到6月底，當我們發現，出現5戶家庭群聚時，陸續隔離23人，再擴大匡列62人；還好，這85人PCR結果呈現陰性；累積到今天，虎林街已有8戶家庭群聚，其中3戶全家確診數高達4人，我們仍沒有輕忽的本錢。

黃珊珊說，「我們一直都有疫調、有匡列、有隔離」，單就虎林街的專案而言，過去使用的傳統疫調，已經無法就個案的年齡、性別、就醫史看出確診者的感染源頭，因此才會不厭其煩地說，「台北市要使用精準疫調、在熱區成立篩檢站，用最快的速度斷開傳染鏈。」

她強調，「台北市就是沒有隱匿疫情，所以才有虎林專案的誕生；台北市就是沒有蓋牌，所以才設篩檢站找到社區中的黑數。」她說，設篩檢站不是要製造恐慌，而是避免更危急的狀況發生後，變成恐慌。

她指出，昨虎林篩檢站已完成3183人的採檢，其中有1人呈現PCR陽性。至於有市民住在虎林街周遭，卻因沒被造冊而白跑一趟，她坦言，因學校空間有限、醫護人員有限，會再加開一天篩檢量能，從今天（5日）早上8點至晚間6點，若無法前往，也能到聯合醫院忠孝院區進行篩檢。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）