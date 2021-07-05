採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣

▲醫護團隊一天採檢4000人，衣服全濕透，鄒冠全醫師形容「整個人泡在汗裡」。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經允許請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

台北市信義區虎林街爆出13戶、共30人確診，北市府成立「虎林專案」進行大規模PCR採檢，造冊3300位。在第一線支援採檢行動的北市聯醫忠孝院區醫護同仁頂著38度高溫苦撐12小時，截至昨（4）日共採檢4126人次。胸腔外科主任鄒冠全也在臉書PO出一張「胯下滴水」照，整個人泡在汗裡，令人看了超心疼。

北市聯醫忠孝院區胸腔外科主任鄒冠全昨日在臉書記錄支援永春市場採檢現場，他指出，第一輪結束1小時總量約150人左右，人數不如預期「實在有點擔心做不到3300位」，截至中午12點衝到1295人次，已經慢慢跟上腳步了。下午靠著居民踴躍出門採檢，單日達4126人次，採檢過程幾乎沒有中斷，他堅定地說，「忠孝院區這次真的拚盡全力」

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▲鄒冠全醫師頂著高溫38°C採檢，汗水不斷從褲襠滴下。

鄒冠全醫師接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，昨日一早7點搭著第一班車從院區到永春國小，巡視環境後開始著裝採檢，由於虎林專案採檢站設在戶外，即使在帳棚下高溫仍達38度以上，加上防護衣密不通風，有幾位同仁中暑、身體撐不住，只能回急診吊點滴，他心疼地說：「並非場地不好，是大家都得做這件事，也都很拚，真的是使命必達。」

「剛開始一小時全部採檢醫師只做了150支，乘以12小時實際上是很危險的數字，距離3300支有點擔心做不到。」鄒冠全憂心地說。直到下午附近居民紛紛湧現，採檢幾乎不中斷，單日即突破4100支採檢量。除了感謝院區同仁拚盡全力完成任務外，他也向前來採檢的民眾表達謝意，「民眾幫我們加油打氣，即使頂著豔陽等待採檢，也相當有秩序。」

▲永春國小採檢現場，民眾秩序相當良好。

虎林專案今天還有一天，鄒冠全也向前線奮戰的同仁信心喊話。但氣溫比昨日更加炎熱也讓他擔心大家身體吃不消，他透露昨天共灌了4瓶運動飲料＋7瓶水，苦笑著說「累得跟狗一樣！真的很可怕」，緊密防護衣中的汗液淹滿整隻手臂，他開玩笑地說，「只要一抬過肩膀，就會直接流到身上，可見有多濕，但一般人真的很難想像。」

鄒冠全指出，昨日光忠孝院區出動的醫師就有15位，還有陽明院區支援的醫師，協助採檢及後勤工作的護理師人數更多。昨日奮戰12小時從早忙到晚採檢4000多名民眾，即使辛苦，但他謙虛地說，「還有人比我們更早去、更晚回來！」自己只是防疫的一顆小小螺絲釘。

▲▼搭車前往永春支援的北市聯醫忠孝院區醫護同仁們；甚至有護理師在教室裡累到睡著。

北市聯合醫院都會被分配到許多重要任務，鄒冠全心疼地說，同仁們總是不辭辛勞、不會拒絕的在第一線打拚，面對三級警戒延長再延長，許多民眾已按耐不住出遊的心情，一到假日景點車潮大排長龍，「所有醫護同仁的想法都一樣」，他也再三呼籲，大家請盡量待在家，才不會讓所有人的努力成為泡沫。

鄒冠全也無奈地說，疫情下各行各業都相當辛苦，更出現餐廳、店家倒閉潮，雖然醫護們還是有工作，但防疫壓力爆大「薪水都縮水了」，他也呼籲政府不論是支援採檢或防疫業務，都能明訂獎勵機制，讓處在最前線高風險的醫護人員獲得保證，也能藉此招募更多的醫護投入，「相信會有更多人願意加入這樣的行列」。