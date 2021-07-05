　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲醫護團隊一天採檢4000人，衣服全濕透，鄒冠全醫師形容「整個人泡在汗裡」。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經允許請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

台北市信義區虎林街爆出13戶、共30人確診，北市府成立「虎林專案」進行大規模PCR採檢，造冊3300位。在第一線支援採檢行動的北市聯醫忠孝院區醫護同仁頂著38度高溫苦撐12小時，截至昨（4）日共採檢4126人次。胸腔外科主任鄒冠全也在臉書PO出一張「胯下滴水」照，整個人泡在汗裡，令人看了超心疼。

北市聯醫忠孝院區胸腔外科主任鄒冠全昨日在臉書記錄支援永春市場採檢現場，他指出，第一輪結束1小時總量約150人左右，人數不如預期「實在有點擔心做不到3300位」，截至中午12點衝到1295人次，已經慢慢跟上腳步了。下午靠著居民踴躍出門採檢，單日達4126人次，採檢過程幾乎沒有中斷，他堅定地說，「忠孝院區這次真的拚盡全力」

[廣告]請繼續往下閱讀...

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲鄒冠全醫師頂著高溫38°C採檢，汗水不斷從褲襠滴下。

鄒冠全醫師接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，昨日一早7點搭著第一班車從院區到永春國小，巡視環境後開始著裝採檢，由於虎林專案採檢站設在戶外，即使在帳棚下高溫仍達38度以上，加上防護衣密不通風，有幾位同仁中暑、身體撐不住，只能回急診吊點滴，他心疼地說：「並非場地不好，是大家都得做這件事，也都很拚，真的是使命必達。」

「剛開始一小時全部採檢醫師只做了150支，乘以12小時實際上是很危險的數字，距離3300支有點擔心做不到。」鄒冠全憂心地說。直到下午附近居民紛紛湧現，採檢幾乎不中斷，單日即突破4100支採檢量。除了感謝院區同仁拚盡全力完成任務外，他也向前來採檢的民眾表達謝意，「民眾幫我們加油打氣，即使頂著豔陽等待採檢，也相當有秩序。」

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲永春國小採檢現場，民眾秩序相當良好。

虎林專案今天還有一天，鄒冠全也向前線奮戰的同仁信心喊話。但氣溫比昨日更加炎熱也讓他擔心大家身體吃不消，他透露昨天共灌了4瓶運動飲料＋7瓶水，苦笑著說「累得跟狗一樣！真的很可怕」，緊密防護衣中的汗液淹滿整隻手臂，他開玩笑地說，「只要一抬過肩膀，就會直接流到身上，可見有多濕，但一般人真的很難想像。」

鄒冠全指出，昨日光忠孝院區出動的醫師就有15位，還有陽明院區支援的醫師，協助採檢及後勤工作的護理師人數更多。昨日奮戰12小時從早忙到晚採檢4000多名民眾，即使辛苦，但他謙虛地說，「還有人比我們更早去、更晚回來！」自己只是防疫的一顆小小螺絲釘。

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲▼搭車前往永春支援的北市聯醫忠孝院區醫護同仁們；甚至有護理師在教室裡累到睡著。

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」惹心疼　苦笑：累得跟狗一樣。（圖／鄒冠全醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

北市聯合醫院都會被分配到許多重要任務，鄒冠全心疼地說，同仁們總是不辭辛勞、不會拒絕的在第一線打拚，面對三級警戒延長再延長，許多民眾已按耐不住出遊的心情，一到假日景點車潮大排長龍，「所有醫護同仁的想法都一樣」，他也再三呼籲，大家請盡量待在家，才不會讓所有人的努力成為泡沫。

鄒冠全也無奈地說，疫情下各行各業都相當辛苦，更出現餐廳、店家倒閉潮，雖然醫護們還是有工作，但防疫壓力爆大「薪水都縮水了」，他也呼籲政府不論是支援採檢或防疫業務，都能明訂獎勵機制，讓處在最前線高風險的醫護人員獲得保證，也能藉此招募更多的醫護投入，「相信會有更多人願意加入這樣的行列」。

ET快訊
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

烟花最快下午成颱！今晚起就直逼台灣　「各地風雨時程」出爐

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

電競女神戲水太辣！「水面神反射」影片曝…網全暴動：想一起游泳

斬斷市場隱性傳播鏈！　公衛專家：應從3處著手「每月抽樣監測」

勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

阿伯台鐵打手槍！腿蓋外套前後蹭...妹子親睹「滴下去了」嚇歪

特權疫苗？員工僅6百多人「接種率169%」　食藥署：編制外有1109人

日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」　今只差31公分滿水滅頂

學生確診首次「單日+0」！全台維持677例　大專院校最多

男星買「2顆高麗菜400元」嘆生活難　農糧署揭真實價：不可能

烟花最快下午成颱！今晚起就直逼台灣　「各地風雨時程」出爐

和勤受惠美系電動車增加出貨　上半年營收年增逾3成創同期新高

逢甲日藥本舖房東求賣2.8億　驚！入手價僅5300萬

盡早防控勝過事後紓困！　強化基層防疫效能為首要之務（金傳春、陳世英、顏慕庸、詹大千、趙黛瑜）

亞洲廚神慶生會忍住不哭　這個生日願望卻超催淚

大腸麵線+蒜泥太邪惡！台北超夯傳統美食　必吃香菇碗粿口感細緻

《料理之王》選手都愛的洗碗精　超高標準廚具洗完要有「QQ聲」才算乾淨！

醫院駕駛接送病患未固定好輪椅就上路　洗腎翁後翻撞頭送醫不治

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

違法仲介2、3百人赴陸念書　台灣工黨創辦人：很多人想去

門市小姐口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

新光三越A11員工確診　5日休館

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

林昶佐篩檢觀點一直變？黃光芹「5點質疑」打臉

大溪漁港有確診足跡　2染疫者買海鮮1小時

台北抹黑不疫調！確診者現身「真的有」：聯繫很多次

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻：缺身分證嗎？

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

更多熱門

相關新聞

全台學生確診首次「+0」維持677例

全台學生確診首次「+0」維持677例

太好了，學生確診單日首次「+0」，教育部今（5日）公布全台學生確診最新統計，各級學校累計維持677人，大專院校生最多有215，其次為國小177。

快訊／環南爆要求休市7改3　黃珊珊「中央同意」

快訊／環南爆要求休市7改3　黃珊珊「中央同意」

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

桃園7.2萬長者完成接種「施打率71.5％」！

桃園7.2萬長者完成接種「施打率71.5％」！

聯發科今年業績成長上看4成　估京元電影響第三季恢復

聯發科今年業績成長上看4成　估京元電影響第三季恢復

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染虎林專案永春採檢鄒冠全醫師北市聯醫忠孝院區

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面