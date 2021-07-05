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趙少康：油電應雙凍漲　三級警戒造成民眾損失「油價還連8漲」

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康呼籲中央彌補民眾因為疫情衝擊受到的損失。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

各行各業受到新冠肺炎疫情影響，收入減少，不少業者怨聲連連。中廣董事長趙少康4日在臉書PO文表示，「油電應該雙凍漲」，考量到油價已經連8漲，夏季電價不調漲也只維持到6月底，但目前民眾因為疫情關係，大多在家上班或上課，難怪家用電價會飆漲3、4倍，「既然三級警戒是政府規定的，造成民眾的損失政府應該彌補。」

趙少康提到，中油95無鉛汽油每公升漲到29.7元、98無鉛汽油 31.7元、超級柴油25.4元，計程車司機卻因為疫情，收入減少7、8成，各大行業例如餐飲、旅遊、娛樂、補習、幼教、運動、健身、按摩、百貨、媒體、廣告等等，也因為受到疫情衝擊，收入大減，油價卻飆出連8漲，根本不體諒民生疾苦。

趙少康呼籲油價雙凍漲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康要求政府油電雙凍漲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康，下同）

趙少康接著指出，除了油價之外，夏季電價凍漲也只維持到6月底，但是全國實施三級警戒之後，學生在家學習、上班族分流在家工作，為了避免群聚，也不能到百貨公司、辦公室、電影院、餐廳等地方吹冷氣，天氣這麼熱又整天待在家中，難怪家用電價會飆漲3、4倍，「既然三級警戒是政府規定的，造成民眾的損失政府應該彌補，政府反其道而行，油、電不但不降價，還要漲價，真是夠狠了。」

趙少康呼籲政府應該苦民之苦，「油價此時只能跌不能漲，電價也應該凍結，甚至降價，不應隨著夏日電價調漲」，畢竟現在是非常時期，如果中油、台電兩家國營事業因為政策凍漲出現損失，政府應該編列預算補貼，並視為紓困方案的一環才是。

▼趙少康臉書全文。

趙少康呼籲油價雙凍漲。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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