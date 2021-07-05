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王必勝接手環南「1轉變」　台北畜產員工：感覺離解封不遠

記者黃翊婷／綜合報導

為防堵環南市場疫情，指揮中心與北市府設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官。一名在台北畜產工作的員工，透過北市議員簡舒培表示，現在環南的篩檢效率比過去快很多，不到10分鐘就能做完，「真實感覺離解封不遠了，祝福萬華，祝福台灣。」

台北畜產員工大讚王必勝改變篩檢效率。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

▲台北畜產員工大讚王必勝改變篩檢效率。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培4日在臉書PO文中提到，這位在台北畜產工作的朋友，希望透過她轉傳訊息給衛福部長陳時中和醫福會執行長王必勝，「他3日下班去環南篩檢，和過去篩檢的效率很不同，沒有大排長龍，而且篩檢過程不到10分鐘！讓他和其他市場工作的夥伴，可以快快篩檢完成，回家休息！他謝謝阿中部長來到萬華，帶來必勝客及所有辛苦、有效率的醫護團隊！」

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而在訊息截圖中，這名員工表示，因為之前環南快篩或打疫苗的排隊狀況很驚人，大部分的員工以為都要排隊排很久，篩檢站8點才開始，現場已經很多人在等待，他不想群聚，決定之後再去中興醫院篩檢就好，結果3日準備下班回家洗澡時，接到同事打電話來，叫他趕快去快篩，說現場根本沒人。

這名員工半信半疑帶著健保卡前往快篩站，從排隊、填寫資料、確認身分到篩檢，全程不到10分鐘，真的非常迅速，「總結，阿中部長你嘛卡早來耶！更帶了必勝客來，真實感覺離解封不遠了，祝福萬華，祝福台灣。」

▼環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

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