台北被「不疫調假消息」攻擊　確診者現身「真的有」：聯繫很多次

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市政府近日被攻擊未做疫調、匡列，台北市長柯文哲4日晚間痛批國家放任假消息到處流竄，引起網友熱議。其中，一名女網友表示，她就是確診者，且台北市府真的有做疫調，過程對方多次聯繫，感嘆「真的看不下去，基層官員認真做事，但領導們在幹嘛？只為了自己的政治生涯在操作。」

該名女網友在柯文哲的文章下留言，表示她確診時北市府有多次跟她聯繫進行疫調，且內容都再三確認。目前她已痊癒出院，但看到認真做事的基層官員被抹黑，只能出面幫忙北市府澄清，「我對政府不失望，是對上面的領導失望。」

原PO表示，她確實有做疫調，北市府追朔到發病前3天的足跡，「我接觸的是特定對象，而且當天晚上那位接觸者就馬上被送到防疫旅館了」，因此不用公布足跡。

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▲▼台北一名確診者現身澄清。（圖／翻攝柯文哲臉書）



網友看完確診女患者出面的澄清後紛紛留言，「謝謝妳出聲」、「謝謝妳出來幫阿北澄清」、「終於有確診者來澄清了」、「祝好人一生平安，直接最有力的民間證據。跟萬華會長一樣直接打臉抹黑的人」、「謝謝您勇於幫北市府澄清，祝身體健康」、「恭喜妳康復」。

柯文哲4日指出，5月前只有中央可以公佈足跡，直到疫情爆發，才寬放權限給地方政府，但還是得等中央公佈案號才能公佈個案足跡，因此足跡通常都是1、2個禮拜前，不具任何意義。

此外，預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬曾指出，疫調及足跡公開模式原則為確診個案可能在開放性、非特定對象可進入的場所與不特定對象有接觸，才會考慮公開，如百貨公司、賣場、長途交通工具等。

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