打完疫苗「能揉嗎？」　專家揭開真相！一動作毀掉保護力

▲新冠疫苗7月1日起擴大施打。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國內對抗新冠肺炎疫情，疫苗已經開始擴大施打，而許多民眾關心的「打完疫苗究竟能不能揉？」高醫大附設醫院院長鍾飲文4日在記者會上透過圖卡指出，打完不能揉，疫苗打在肌肉，是為了訓練人體的免疫系統去認識病毒，並形成抗體，如果去揉，可能會導致2種不良結果。

疫苗專家鍾飲文說，打完疫苗如果去揉，除了會讓局部紅腫更厲害，疫苗還會較快速被局部微血管吸收受到破壞，導致產生的抗體不足，無法提供足夠保護力，且「與是否造成血栓無關」。

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記者會上，鍾飲文還引述數據表示，全國截止7/2已接種227萬劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率約9.5%。COVID-19疫苗考量副作用較少、免疫反應較好等因素，採肌肉注射方式，主要是訓練人體的免疫系統去認識病毒。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文 。（圖／高雄市政府）



另根據統計資料，鍾飲文也指出，年齡越高者確診COVID-19之致死率及重症率也越高，接種疫苗後常見副作用諸如注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛等，且接種後三日內出現局部或全身不適症狀，年輕族群發生率有高於高齡者的趨勢。



針對民眾關心的不同廠牌疫苗對於變種病毒的保護力，鍾飲文以英國衛生單位研究指出，「AZ、莫德納皆可預防變種病毒感染造成之住院」，提醒民眾接種疫苗後，仍有少數人會確診，仍要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，力行防疫新生活。

▼COVID-19疫苗接種注意事項。（圖／高雄市衛生局）



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