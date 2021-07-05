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打完疫苗「能揉嗎？」　專家揭開真相！一動作毀掉保護力

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫苗7月1日起擴大施打。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國內對抗新冠肺炎疫情，疫苗已經開始擴大施打，而許多民眾關心的「打完疫苗究竟能不能揉？」高醫大附設醫院院長鍾飲文4日在記者會上透過圖卡指出，打完不能揉，疫苗打在肌肉，是為了訓練人體的免疫系統去認識病毒，並形成抗體，如果去揉，可能會導致2種不良結果。

疫苗專家鍾飲文說，打完疫苗如果去揉，除了會讓局部紅腫更厲害疫苗還會較快速被局部微血管吸收受到破壞，導致產生的抗體不足無法提供足夠保護力，且「與是否造成血栓無關」。

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記者會上，鍾飲文還引述數據表示，全國截止7/2已接種227萬劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率約9.5%。COVID-19疫苗考量副作用較少、免疫反應較好等因素，採肌肉注射方式，主要是訓練人體的免疫系統去認識病毒。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文 。（圖／高雄市政府）

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文 。（圖／高雄市政府）

另根據統計資料，鍾飲文也指出，年齡越高者確診COVID-19之致死率及重症率也越高，接種疫苗後常見副作用諸如注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛等，且接種後三日內出現局部或全身不適症狀，年輕族群發生率有高於高齡者的趨勢。

針對民眾關心的不同廠牌疫苗對於變種病毒的保護力，鍾飲文以英國衛生單位研究指出，「AZ、莫德納皆可預防變種病毒感染造成之住院」，提醒民眾接種疫苗後，仍有少數人會確診，仍要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，力行防疫新生活。

▼COVID-19疫苗接種注意事項。（圖／高雄市衛生局）

▲▼COVID-19疫苗接種注意事項。（圖／高雄市衛生局）

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