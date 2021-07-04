　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

▲方文正親手拼回姊弟的百元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／方文正）

▲屏東一對姊弟的壓歲錢慘被白蟻蛀蝕。（圖／翻攝自Facebook／方文正，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不少人經歷過被白蟻肆虐的慘況，衣櫃、抽屜、桌子等等木製家具都被啃光光，不過屏東一對讀國小的姐弟卻是辛苦存了好久的壓歲錢不幸遭白蟻蛀蝕，54張百元鈔票被白蟻咬得殘破不堪。議員方文正得知後，便開始著手為2姊弟修復鈔票，最後花了4個小時成功救回52張，讓這對姊弟又重新露出笑容。

方文正議員6月30日在臉書表示，「防疫期間、宅在家、但服務不打烊。」他日前接獲顏東興里長請託，表示一對住在屏東縣東港鎮的姊弟存了好久的壓歲錢遭到白蟻蛀蝕，於是跑一趟銀行後，才了解必須每一張核對完整、平貼整齊、經主管單位鑒定後才可以完成換鈔流程。

▲方文正親手拼回姊弟的百元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／方文正）

對此，方文正和顏東興就開始修復54張被白蟻蛀蝕的百元鈔票，他們先是拿出夾子、放大鏡一張張逐一拼湊比對，耗時約4小時才完成，最後成功向銀行換回52張、共5200元的現金，讓他直呼「太棒了！」並稱讓他感到更欣慰的是，「看到弟弟、妹妹們，失而復得的高興笑容。」

文章曝光後，不少網友紛紛大讚「議員厲害~像玩拼圖」、「辛苦了」、「太厲害了吧！」、「有你真好」、「議員太讚了」、「議座太好了，救回辛苦錢」、「服務包山包海」、「辛苦了，什麼疑難雜症都服務，好棒！」、「議員真棒，了不起爲民服務」、「讚哦！立馬晉級為大師」、「服務周到」、「在地的好議員」、「錢主一定很感恩」。

▲方文正親手拼回姊弟的百元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／方文正）

ET快訊
林可彤曝生產影片哭超慘！淒厲狂吼　3歲兒在旁看傻
男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒！　深夜掛急診：感覺快死掉
小心爛臉！研究：「5類食物」別吃
快訊／「台北被說不疫調」　柯文哲晚間再說話了！
寂寞熟女找小鮮肉「弄到我懷孕為止」　價格曝光網嗨了
婆婆過世引魂擲不出聖筊　許聖梅被指「拿走所有遺產」！親自回應
父女愛吃生魚片、田雞　「寄生蟲恐怖鑽腦」照片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

國際合作社日x智慧綠能　淡水忠寮農再社區推屋頂型太陽光電

桃園「勇敢媽咪」嘆台灣疫苗荒！　期雙十國慶全民完成接種

扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

台南市逐步下修疫苗接種年齡　黃偉哲體貼長者安排就近施打與接送

植享家及遠東百貨共捐贈防疫物資　黃偉哲感謝企業為防疫共獻心力

基隆「防疫書箱」3天達成任務　拍紀錄影片引來民眾留言曬書

夜市開放2.25平分公尺容納1人　黃偉哲：台南比照辦理

拚疫苗覆蓋率早日解封　屏縣長輩疫苗7月6日繼續施打

雲林藝文微解封 　線上藝起來「記憶痕跡」首展

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

國際合作社日x智慧綠能　淡水忠寮農再社區推屋頂型太陽光電

桃園「勇敢媽咪」嘆台灣疫苗荒！　期雙十國慶全民完成接種

扶輪集愛送全台　移動式正壓篩檢艙助醫護

台南市逐步下修疫苗接種年齡　黃偉哲體貼長者安排就近施打與接送

植享家及遠東百貨共捐贈防疫物資　黃偉哲感謝企業為防疫共獻心力

基隆「防疫書箱」3天達成任務　拍紀錄影片引來民眾留言曬書

夜市開放2.25平分公尺容納1人　黃偉哲：台南比照辦理

拚疫苗覆蓋率早日解封　屏縣長輩疫苗7月6日繼續施打

雲林藝文微解封 　線上藝起來「記憶痕跡」首展

才跳神曲致敬…鳳梨「要跟林志穎見面了」！　爽PO對話：小確幸

快訊／84歲教宗方濟各「住院動手術」　2013年就任後首次

屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

快訊／聲押獲准！舊愛有新歡狠砍4刀　高雄男斷情敵左臂動脈慘死

外圍環流帶水來！氣象局發布熱帶低壓特報　花東、恆春防大雨

奧運日本隊確定遞補人選　火腿新秀伊藤大海上榜

20歲女大生經期不順…就醫「嚇傻」　18年都沒發現！

清水健被問「技巧最棒的女優」！　點名她獨創神技：打開任督二脈

林可彤曝生產影片哭超慘！淒厲狂吼「好痛」　3歲兒全程在旁看傻了

杜卡迪「霸氣惡魔重機」推新年式！黃黑配色上路超吸睛

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

台南安平區教會直播群聚

高雄民宅崩塌奪命！女遭活埋亡　判定危樓明強拆

彰化民宅再傳祝融　民：怎麼會這樣

3人外海拖廢船　反差點遭大海滅頂

台東正氣、四維夜市微解封　限外帶禁內用

黃偉哲體貼長者安排就近施打

送餐挺警消醫護　東港警：好久沒吃過這麼好吃的宵夜了

夜市2.25平分公尺容1人台南比照

台南打疫苗Line上線

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

高雄宣布：7/3起暫緩施打不在籍者

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

他在ATM「輸入電話號碼」　被警搶走手機「反質問」

更多熱門

相關新聞

Dleta嚇壞了！屏東爆莫德納施打率9成9

Dleta嚇壞了！屏東爆莫德納施打率9成9

屏東縣連日展開第二波大規模疫苗施打作業，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，除屏東體育館大型速打站延長至4日，其餘中、小型施打站則依原計劃施打二天，3日共計接種18631人，3天疫苗使用率達99%，施打率相當踴躍。

即／圍堵Delta！高雄匡列2204人採驗全陰

即／圍堵Delta！高雄匡列2204人採驗全陰

拚早日解封　屏縣長輩疫苗7/6繼續施打

拚早日解封　屏縣長輩疫苗7/6繼續施打

被Delta嚇壞了！屏東二天接種1萬7185人

被Delta嚇壞了！屏東二天接種1萬7185人

屏東萬人篩檢幕後夥伴　看不見這群人的光芒

屏東萬人篩檢幕後夥伴　看不見這群人的光芒

關鍵字：

白蟻屏東方文正

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

左左右右要升國二了！近況照曝光

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

今增37例本土　另增2例死亡

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

《性／生活》男星尺寸太驚人

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面