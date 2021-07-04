屏東姊弟壓歲錢慘成「白蟻食物」！超暖議員4小時親手拼回

▲屏東一對姊弟的壓歲錢慘被白蟻蛀蝕。（圖／翻攝自Facebook／方文正，下同）



記者閔文昱／綜合報導

不少人經歷過被白蟻肆虐的慘況，衣櫃、抽屜、桌子等等木製家具都被啃光光，不過屏東一對讀國小的姐弟卻是辛苦存了好久的壓歲錢不幸遭白蟻蛀蝕，54張百元鈔票被白蟻咬得殘破不堪。議員方文正得知後，便開始著手為2姊弟修復鈔票，最後花了4個小時成功救回52張，讓這對姊弟又重新露出笑容。

方文正議員6月30日在臉書表示，「防疫期間、宅在家、但服務不打烊。」他日前接獲顏東興里長請託，表示一對住在屏東縣東港鎮的姊弟存了好久的壓歲錢遭到白蟻蛀蝕，於是跑一趟銀行後，才了解必須每一張核對完整、平貼整齊、經主管單位鑒定後才可以完成換鈔流程。

對此，方文正和顏東興就開始修復54張被白蟻蛀蝕的百元鈔票，他們先是拿出夾子、放大鏡一張張逐一拼湊比對，耗時約4小時才完成，最後成功向銀行換回52張、共5200元的現金，讓他直呼「太棒了！」並稱讓他感到更欣慰的是，「看到弟弟、妹妹們，失而復得的高興笑容。」

文章曝光後，不少網友紛紛大讚「議員厲害~像玩拼圖」、「辛苦了」、「太厲害了吧！」、「有你真好」、「議員太讚了」、「議座太好了，救回辛苦錢」、「服務包山包海」、「辛苦了，什麼疑難雜症都服務，好棒！」、「議員真棒，了不起爲民服務」、「讚哦！立馬晉級為大師」、「服務周到」、「在地的好議員」、「錢主一定很感恩」。