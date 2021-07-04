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拚疫苗覆蓋率早日解封　屏縣長輩疫苗7月6日繼續施打

▲屏縣長輩施打疫苗，7月6日將繼續開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏縣長輩施打疫苗，7月6日將繼續開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼上一梯次獲中央流行疫情指揮中心撥配2萬1700萬劑莫德納疫苗後，屏東縣將再撥配3萬1500劑莫德納疫苗，縣府已規劃7月6日起依年齡層施打，一樣依村里別分流施打，這次施打年齡下修到69歲（原住民59歲），過了原訂施打時間的長者，可在下午3時後，到戶籍所在地施打站報到施打。

▲屏縣長輩施打疫苗，7月6日將繼續開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏縣長輩施打疫苗，7月6日將繼續開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣長潘孟安表示，由於有75歲以上的長者在預定施打時間沒有如期施打，卻在7月2日湧出，導致各施打站出現人潮，因此，下梯次的施打特別安排在下午3時後為75歲以上長者施打，請長及家屬一定要把握機會，也讓疫苗施打可以順利往下面的年齡層推進。

縣府說，7月6日主要是對象是73、74歲長者及民住民63、64歲，沒來得及在上波施打疫苗的長者，由村里長或村里幹事再發一次通知，依序施打。

另7月7日至9日是70歲、69歲（原住民60歲、59歲）長者施打，但將依各鄉鎮施打名冊的人數來決定施打天數，名冊人數超過1000人以上的屏東市、潮州、東港、內埔、萬丹等5個鄉鎮市，將施打3天；枋山、車城、滿州及8個原住民鄉，因人數較少，施打日期安排在7日，用一天時間集中施打完畢，其他鄉鎮施打站則是開放7、8兩日為民眾施打疫苗。

潘縣長提醒，過了施打年齡層的長者務必趕快把握機會在這一波前來施打，以利未來施打年齡可以逐漸步下修。由於這次的疫苗量較多，請長者一定要依村里長或村里幹事排定的時間前來，不要提早來，務必帶身份證、健保卡及同意書到指定地點，期望縣民共同努力提高疫苗覆蓋率，讓疫情得到控制，早日解封。

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