屏東萬人篩檢幕後夥伴　看不見這群人的光芒…與時間賽跑的醫檢師 　

▲施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

枋山、枋寮傳出印度Delta病毒株感染，屏東縣擴大篩檢，共篩檢14163人PCR檢驗都是陰性，縣長潘孟安在臉書貼文，除了感謝篩檢站的工作人人員，全副武裝、全力以赴，在烈日到暴雨的天氣中，完成了這項艱難的任務外，還有這群不分日夜和時間賽跑的醫事檢驗師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫檢師檢驗。

潘縣長臉書貼文，「每一支檢體，只有兩種答案，非陰即陽，但，更代表受檢者的內心，甚至是全家人的忐忑不安，結果沒出來前，總是懸著一顆心，可能還有偽陰性或偽陽性，更是讓醫檢師們全神貫注，不得出錯，同步牽動防疫團隊的每個腳步與決策。

這群沒日沒夜、守在各醫院檢驗室的夥伴，最近因為擴大篩檢三大專案，天天與爆量的檢體為伴，跟時間賽跑，徹夜輪班檢測，只為了盡速確認PCR結果。篩檢站前線同仁在第一線揮汗如雨，這群醫檢師在檢驗室接力，一點也沒有比較輕鬆，尤其收到大量檢體，看到都說直冒冷汗。

夥伴們說，當然沒人希望檢驗到陽性，但如果真的不幸發生，除了馬上換機器re-check外，更立即通報相關單位以及CDC，隨後的通知、收治、疫調、匡列、篩檢，就會依照SOP火速進行，早一分準備，才能早一分防堵。

更有醫檢師夥伴，即便全副武裝做好防護措施，回家後一樣連最心愛的家人都要保持社交距離，只為了守護彼此健康，也謝謝所有前線夥伴家人們的體諒！讓我借大家的雙手，給這群看不見的夥伴，大大的掌聲。

三大篩檢專案暫告段落，醫檢師夥伴請我要再次提醒大家，篩檢陰性不代表沒有染病，只有持續堅守防疫措施，我們才能守住這場關鍵戰役」。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元