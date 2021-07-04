國際合作社日x智慧綠能　淡水忠寮農再社區推屋頂型太陽光電

▲淡水忠寮農再社區推屋頂型太陽光電。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月3日是國際合作社日，國際合作社聯盟於1895年在倫敦成立。1922年國際合作社聯盟決定將每年7月的第一個星期六確定為「合作者的節日」。新北市淡水忠寮農再社區與財團法人淡水文化基金會落實合作精神，於2020年依電業法成立「新北市智慧綠能社區合作社」，設置公民電廠讓公民參與智慧綠能（太陽能發電），實踐人和科技與自然共存，邁向防疫綠能新生活。

從事電子業退休的忠寮社區李鎮榮理事長，自加入農村再生計畫便積極關注能源與環境議題，起初社區地主願意無償提供一塊土地興建結合風力和太陽能的路燈（風光互補路燈），正臨政府積極推動能源轉型政策，便與淡水文化基金會成立「新北市智慧綠能社區合作社」設立公民電廠。

▲2020年9月落成淡水忠寮社區屋頂型太陽光電。

李鎮榮表示，現在因為疫情關係，大家都待在住家防疫，吹冷氣使得用電量提升，第一批設置屋頂型太陽能光電的居民成為最大受惠者，除了可以發電、售電（將生產的電力賣給台電）、還能阻隔日照並降溫，同時也回饋5%公基金供社區銀髮照護。

新北市智慧綠能社區合作社理事主席許慧明表示，忠寮社區有四座太陽能發電，每一座都可以發電約16千瓦四座加起來有67千瓦的裝置容量，平均每個月可以發電六千度電，以每1度電產生0.554公斤的二氧化碳來說，社區一年可減少碳排放量達39168公斤。合作社近期也將在北新醫院屋頂架設太陽能板，總架設瓦數將達180千瓦，歡迎有志想改變社區的夥伴加入。

▲淡水忠寮社區太陽能光電充電站。

農業局長李玟表示，農再社區十年來都是朝著與自然環境共生共榮的目標前進，邁向里山願景促進社區「社會、經濟、環境」三面向整體平衡發展的路很長，也樂見再生能源的發展，忠寮社區不僅是本市金牌農村社區，循序建構短中長期目標更是智慧綠能真正的永續，光電守護節電，也為防疫增添幸福生活，藉由國際合作社節日，提升大眾對公民電廠意識。

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