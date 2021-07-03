▲最後2週！宅在家「疫」起撐新北，環保局推線上環境知識挑戰。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在家防疫開始無法忍耐了嗎？新北市政府環保局「新北i環保」臉書粉專2日推出「線上環境知識大挑戰」網路活動，只要答題正確率達及格標準並完成指定留言，就有機會抽中大獎，活動時間自即日起至7月12日止，歡迎大小朋友一起參與，宅在家渡過三級警戒最後2週。

環保局表示，「線上環境知識大挑戰」分為初、中、高三個等級題組，適合各個年齡層來挑戰，題目包含環保、自然、減碳、循環、生態等各面向；民眾點進遊戲「知識大探險」後，填入個人Facebook帳號姓名，選擇難易度後即可答題，初級及格標準為90%、中級80%、高級70%，完成後將結果截圖上傳至個人FB頁面，寫下指定內容並設定公開，最後填寫活動表單就能獲得抽獎資格。民眾答題次數無上限，但每個帳號在各級別中只有1次抽獎機會。

▲新北市環保局「新北i環保」臉書粉專推出「線上環境知識大挑戰」活動。



活動獎品內容相當豐富，並依不同級別設計不同獎品。高級組有Switch健身組、掃地機器人、日本電烤箱；中級組有藍牙拍可印相機、平掛兩用除菌熨燙機及Game & Watch攜帶型遊戲機；而初級組則有小學生最喜歡的新寶可夢抓抓機、POLI-10吋變形遙控波力、鬼滅之刃水串珠提盒組、Classic經典基本顆粒系列積木組及垃圾車玩具迴力車等。

另外，若三級獎項都未抽中，還可以再抽200元禮券，而且為了提高民眾參與，活動特別設置加碼獎項，只要活動參與人數越多，200元禮券數量就越高，最高可加碼到50名。民眾可在臉書搜尋「新北i環保」臉書粉專查詢更多細節，活動將從即日起至7月12日23時59分截止，預計於7月23日前將獲獎名單公布於「新北i環保」。

▲初級及格標準為90%、中級80%、高級70%，完成後將結果截圖上傳至個人FB頁面。

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