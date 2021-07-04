確診康復上班、就醫沒證明遭拒！羅一鈞籲別為難：不公平待遇可檢舉

▲羅一鈞表示，確診者要是被不公平待遇，可提出檢舉。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心提到，本土疫情確診病患有超過1萬人解隔離，但有康復民眾需要返回工作崗位，或因居住安養等就醫問題出現被拒絕狀況，有些單位更設下些限制，比如要出具檢驗陰性證明或Ct值多少才能回去。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（4日）呼籲各單位，別為難確診者，若確診者遭受不公平待遇，都可提出檢舉。

羅一鈞說明，以市場專案情況來看，為了市場內感染管制，有要求必須「出示7日檢驗陰性報告」或「完整疫苗接種證明」，才能返回工作，但確診者PCR後續會有陰陰陽陽狀況，甚至可長達3～4個月，這段時間很不容易拿到一個陰性證明能回去工作。另外，目前疫苗接種規定，確診者6個月內不在列入公費接種對象，無法在這段時間打疫苗，面臨兩邊都卡關，為了解套要求相關部會、民間團體和事業等，必須依指揮中心規定，針對確診者不能要求出示檢驗陰性證明。

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▲確診個案持解除隔離治療通知書，即可重返工作崗位。（圖／指揮中心提供）

確診者要如何證明已不具傳染力？羅一鈞進一步表示，須出示縣市政府衛生局在解隔離1到2天內，開立法定傳染病的解隔單，上面清楚說明個案權益、義務，和診斷醫師等資料，持解隔通知書，也就是外界稱的「康復證明書」，就可用此代替檢驗陰性證明。

羅一鈞並請各單位不要為難確診者，用解隔單代替檢驗陰性證明，不管有無篩檢都可證明不具傳染力，能安全回到工作崗位。

羅一鈞最後強調，法律規定傳染病防治法除了很多防疫規定外，也有第11、12條保障傳染病病人，不管工作權、就學權、居住權、就醫及安養權，民間團體或個人非依照主管機關設下的限制，對於感染者有出現不公平待遇可檢舉，主管機關若經調查，確實符合違法事實，可處1～15萬元罰鍰，根據11、12條罰鍰一致，請相關單位配合指揮中心政策，不要對感染者設下不當限制，也會要求相關部會，在制定相關事情時，只要確診者提供解隔通知書，就不用出示檢驗陰性證明。