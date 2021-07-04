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陳時中：環南市場「沒有熱區」　流動工人已採分艙分流

記者嚴云岑／台北報導

環南市場爆出多人確診，指揮中心與北市成立聯合前進指揮所展開防治，目前三大市場累積229人確診，卻有攤商反映打不到疫苗，對此，陳時中表示，已針對熱區加發疫苗，會由農委會發配，在批發市場加發疫苗。至於環南市場攤商沒有熱區，12攤都散在所有區域，沒有集中現象。

▲▼中央流行疫情指揮中心0703記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，確診者以流動工人比較多，現在會採分艙分流方式，從特定區域出入，不能夠全部混在一起。

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指揮中心針對環南市場除擴大匡列接觸者，後續也要加強流動工人管制，落實員工進入管理，7/8再進行一次全員採檢，復市前必須完成加強防疫管理計畫，並由前進指揮所審查並監督執行。

今日只新增37例本土個案、再增2例死亡。陳時中表示，近日個案數持續再降低，市場專案第一市場檢驗了篩檢5109人、第二市場2658人、環南市場3572人，數字有差異，是因為有些舊案被查出被驗出來。所以實際新增個案數，是以紅色為主，第一市場他到目前為止總共確診96案，第二市場是23案，環南市場確診數是110案。

市場專案目前正在外圍篩檢，效率也比想像來得好，現在找出來的個案，可望把傳播鏈阻斷。至於環南市場接觸個案，目前匡列到187人，居隔182人，前進指揮中所認為匡列需要把疫調進一步做清楚。昨天有再驗了環南市場787人，有3人陽性，也開始做疫調，環南篩檢站明日也會繼續開設，期待篩出周邊病例。

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