5男女聚檳榔攤打麻將！被抓急辯「來買菸」...紙鈔偷偷放放口袋

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一間檳榔攤利用週末夜找來朋友在店內聚會打麻將，但聲音太大引來附近居民檢舉，警方入內後果真發現一張麻將桌，桌燈開著，還有人趁警方沒注意，偷收桌上的錢，雖然有人辯稱是來買菸，但經確認身分5名男女群聚打牌，已依違反《傳染病防治法》開出舉發單。



▲警方進入屋內稽查，有民眾趁警方不注意時偷偷將錢收到口袋中。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄檳榔攤偷打麻將被警抓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一間檳榔攤於3日晚間遭民眾檢舉有人在打麻將，警方到場後，雖大門深鎖，但仍可由窗簾縫隙中可看到屋內燈火通明，且不時傳出打麻將聲響及民眾談笑聲，因此敲門要求裏頭的人開門，一開始一名男子先到門口拉開門簾，一看到是警方，立刻縮了回去。

▲一男走出來向警方供稱是來買菸的 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

緊接著另一名男子立刻走出來，並大聲說：「我來買一包菸」，一度想逃走，立刻被警方制止，雖然不斷聲稱自己來買菸的，但入內後有一桌麻將桌，桌燈不僅正開啟中，桌上也放置許多個人物品，明顯是「有人使用」，更有民眾趁警方未注意時，到麻將桌旁偷偷將麻將桌上的紙鈔收進自己口袋。

▲蕭姓屋主向警方聲稱只是在家和朋友聊聊天而已 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

60歲的蕭姓屋主向警方聲稱：「我們又沒出去趴趴走，只是在家和朋友聊聊天而已，麻將桌只是擺在那邊又沒有用」，但經警方調查，在場共4男1女，蕭姓屋主及分別住在鹽埕區的黃姓友人、鄭姓友人、陳姓友人及住在三民區的宋姓友人，皆非同住家人，其中三人還沒戴口罩，已明顯違反規定。



警方於全程錄影蒐證後，依據《傳染病防治法》第37條規定，室內5人以上群聚，每人最高可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，這場麻將聚會，至少得被挨罰30萬元起跳。

時間對我們來說完全沒用！

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