虎林街遭疑沒疫調、沒匡列　柯文哲怒批：那防疫旅館的人怎來的？

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街爆出13戶確診、共30人確診，因此成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢。針對外界質疑北市為什麼沒做疫調、匡列，台北市長柯文哲4日回擊，怎麼會沒做？不然在防疫旅館的人是哪來的？

北市府4日在永吉國小設立篩檢站，柯文哲4日上午約11時左右赴現場視察，預計要做完3300人PCR，聯合醫院副總院長許家禎在現場講解，12時以前送的PCR，結果會在下午5時出來，而下午3時30分以前送的，則會在晚上9時出爐。柯文哲強調，這是北市第一次做社區大規模篩檢，後勤補給是最困難的工作。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對虎林街篩檢被里長罵太倉促、北市批發市場篩檢數字、外傳柯文哲不滿北市衛生局長黃世傑態度消極，要求請辭走人、萬華人醞釀立委林昶佐罷免等問題做回應。

關於虎林專案，柯文哲認為，過去這週很多名嘴、政論節目、民代不斷帶風向稱北市不匡列、不隔離、不做疫調，倘若不做的話，那現在在防疫旅館的人是怎麼來的？本來想說名嘴、民代講話不用負責任，所以不用理會，但4日早上「連我最尊重的台大醫院婦產科名醫施景中都講話了！」所以才要慎重回應，「北市怎麼會沒做疫調、沒匡列？」

柯文哲指出，虎林專案是從6月14日到6月18日出現5戶確診，從法定匡列23人，精準擴大匡列62人，總共匡列85人，這不是一天出現的，是陸陸續續出現。

柯文哲坦言，6月28日忠孝醫院護理長有跟北市報告，虎林街怪怪的，兩週連續出現案例，但很難去找出到底在哪傳染的，表示虎林街有不明感染源，所以北市6月30日成立專案小組制定計畫，7月2日宣布專案計畫，7月3日做場勘佈置，7月4日執行。

柯文哲說，一開始預計幫8個里做，篩檢3300人，但他知道那地方想做篩檢的人，不只有3300人，所以4日先做一輪，5日繼續做，如果4日到現場發現不在名冊內的話，「不要緊，給你號碼牌，明天（5日）排時間繼續做，明天預計作到6點。」倘若人很多的話，也不會撤攤，還是會繼續做下去。

▼北市精準疫調。（圖／北市府提供，下同）

