　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務

▲▼陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸太空人出艙進行安裝任務。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸神舟十二號的3名太空人6月17日抵達大陸「天宮號」太空站，並於7月4日首次出艙活動，由2名太空人在外太空進行多項安裝任務。這也是繼神舟七號之後，時隔13年，大陸的太空人再次執行出艙任務。

根據央視報導，出艙的兩名太空人，一人要為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器、工具台等，隨後藉助機械臂進行移動。另一名要借助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點進行輔助工作，其間還要進行一次應急返回驗證。

▲▼陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務。（圖／翻攝CCTV）

大陸航天員科研訓練中心選訓室主任王焰磊表示，因為太空人在艙外做一些作業任務的時候一旦出現緊急情況，那麼太空人必須要快速、緊急返回到氣閘艙裡邊，然後用艙載的應急供氧來保證生命安全，所以也要做這方面的驗證。

此次出艙活動的另一項重要工作為進行艙外全景攝像機的抬升。 王焰磊指出，事先，攝像機由於發射的外暴露的限制，把攝像機安裝在了一個比較低的位置，它的視場角還是有限的，入軌之後，太空人根據任務需要，需要擴展攝像機的視角來監視整個艙外的情況，需要太空人去把這些攝像機安裝一個支架，架得更高一點。

▲▼陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務。（圖／翻攝CCTV）

兩名太空人出艙過程中，艙內太空人需要對機械臂進行操作，雖然地面人員也可以對機械臂進行大範圍轉移，但在有太空人站在機械臂上的時候，艙內太空人可以更直觀的對機械臂位置進行觀察，更能與艙外太空人進行直接交流。

王焰磊提到，因為地面的監控手段是有限的，所以需要艙內的太空人和艙外的太空人之間通過話音溝通，包括艙內的太空人通過仿真軟件和他看到的圖像，進行一些判斷來進行操控。

據大陸載人航天工程辦公室消息，北京時間2021年7月4日8時11分，太空人劉伯明成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至11時02分，太空人劉伯明、湯洪波身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外太空服，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展空間站艙外有關設備組裝等作業。期間，在艙內的太空人聶海勝配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。

ET快訊
施打率太可怕！高雄3天接種7萬多劑疫苗　他分析高效4原因
獨／酒店妹窗邊求援　他直擊喬友大火索2命！讓人毛爆
快訊／菲律賓軍機墜毀　機上85人生死不明
受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次
快訊／批北市不疫調不匡列　台大醫施景中道歉了！
每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆：為何要一起關
悶壞！八里左岸周末湧人潮　民眾不戴罩開吃美食挨罰
婆婆含恨拔管落淚！　許聖梅悲慟「3大姑冷漠拒送終」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務

Delta恐怖傳染力！鍾南山：廣州若無嚴控「將有730萬人染疫」

港國安處接手「七一刺警案」　批悼念兇手「等同鼓吹恐怖主義」

香港再被列美人口販運觀察名單　陸：不擇手段妖魔化港國安法

醫院副院長「吞太多春藥」上陣！女陪侍當場心臟驟停　超扯過程曝

福建再增2例台灣輸入確診　已連續9天通報「合計18例」

赴美上市突遭網路安全審查　滴滴出行否認洩露數據給美國

「PCR智慧機器人」助大量篩檢！　鍾南山團隊研發

無印良品「湯匙有洞」正確用途網熱議！　實際功能揭曉

睡衣女窗邊拉扯半裸男！下秒「4樓墜落躺地」竟先拉裙擺遮內褲

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務

Delta恐怖傳染力！鍾南山：廣州若無嚴控「將有730萬人染疫」

港國安處接手「七一刺警案」　批悼念兇手「等同鼓吹恐怖主義」

香港再被列美人口販運觀察名單　陸：不擇手段妖魔化港國安法

醫院副院長「吞太多春藥」上陣！女陪侍當場心臟驟停　超扯過程曝

福建再增2例台灣輸入確診　已連續9天通報「合計18例」

赴美上市突遭網路安全審查　滴滴出行否認洩露數據給美國

「PCR智慧機器人」助大量篩檢！　鍾南山團隊研發

無印良品「湯匙有洞」正確用途網熱議！　實際功能揭曉

睡衣女窗邊拉扯半裸男！下秒「4樓墜落躺地」竟先拉裙擺遮內褲

被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

黃世傑自爆被請假　鄭運鵬：北市常演宮鬥「局長當戰犯剛好而已」

「同事廁所說我壞話」怎辦？　蔡尚樺高EQ反擊：憑什麼要我們忍耐

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

鄧愷威挨轟2局丟6分　陳聖平雙安連7場上壘

首次還原319槍擊案後神秘微笑　邱義仁：表情只是尷尬

游錫堃賀美國國慶　感謝協助台灣增強國家防衛、提供疫苗資源

走超快恐發海陸警！烟花颱風估周一生成　大雨影響時程出爐

性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

影／鄭亨敦硬叫《我結》暱稱「果凍」！太妍爆氣大吼：不准提到我

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

維他奶通告「不幸逝世」挨轟　集團聲明

龔俊、任嘉倫果斷「切割維他奶」！終止一切合作

鍾南山：廣州若無嚴控　將有730萬人染疫

福建再增2例台灣輸入確診　已連9天通報

女童眼睛裡有「狂扭眼屎」　竟是3隻小蟲！

摸了Delta確診者搭過電扶梯　香港地勤染疫

「PCR智慧機器人」助大量篩檢！　鍾南山團隊研發

赴美上市突遭安全審查　滴滴出行否認洩露數據給美國

婚鬧玩過火　新郎1對10暴打失控友

更多熱門

相關新聞

陸太空站內起居室曝光 行李有件「太空自行車」隱藏大用途

陸太空站內起居室曝光 行李有件「太空自行車」隱藏大用途

大陸3名太空人昨（18）日晚間正式抵達天和太空站核心艙，代表著首次有太空人進駐屬於中國的太空站。透過太空站內傳回的影像可以發現，110立方公尺的核心艙內擠滿了大大小小的包裹，眼尖的網友發現，其中有個包裹上寫著「太空自行車」，讓外界十分好奇，在無重力的環境下該怎麼使用它。

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」 自帶電源風扇有一關鍵作用

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」 自帶電源風扇有一關鍵作用

陸神舟12號成功發射！　把3名太空人送至天宮號空間站

陸神舟12號成功發射！　把3名太空人送至天宮號空間站

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單確定

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單確定

陸試驗500噸級液氧煤油發動機 2030年要讓太空人登陸月球

陸試驗500噸級液氧煤油發動機 2030年要讓太空人登陸月球

關鍵字：

神舟十二號太空人宇航員出艙

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

遊日回台高燒住院！才知「誤闖恐怖禁地」GG了

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面