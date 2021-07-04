陸神舟十二號太空人「首度出艙」　在外太空進行多項安裝任務

▲大陸太空人出艙進行安裝任務。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸神舟十二號的3名太空人6月17日抵達大陸「天宮號」太空站，並於7月4日首次出艙活動，由2名太空人在外太空進行多項安裝任務。這也是繼神舟七號之後，時隔13年，大陸的太空人再次執行出艙任務。

根據央視報導，出艙的兩名太空人，一人要為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器、工具台等，隨後藉助機械臂進行移動。另一名要借助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點進行輔助工作，其間還要進行一次應急返回驗證。

大陸航天員科研訓練中心選訓室主任王焰磊表示，因為太空人在艙外做一些作業任務的時候一旦出現緊急情況，那麼太空人必須要快速、緊急返回到氣閘艙裡邊，然後用艙載的應急供氧來保證生命安全，所以也要做這方面的驗證。

此次出艙活動的另一項重要工作為進行艙外全景攝像機的抬升。 王焰磊指出，事先，攝像機由於發射的外暴露的限制，把攝像機安裝在了一個比較低的位置，它的視場角還是有限的，入軌之後，太空人根據任務需要，需要擴展攝像機的視角來監視整個艙外的情況，需要太空人去把這些攝像機安裝一個支架，架得更高一點。

兩名太空人出艙過程中，艙內太空人需要對機械臂進行操作，雖然地面人員也可以對機械臂進行大範圍轉移，但在有太空人站在機械臂上的時候，艙內太空人可以更直觀的對機械臂位置進行觀察，更能與艙外太空人進行直接交流。

王焰磊提到，因為地面的監控手段是有限的，所以需要艙內的太空人和艙外的太空人之間通過話音溝通，包括艙內的太空人通過仿真軟件和他看到的圖像，進行一些判斷來進行操控。

據大陸載人航天工程辦公室消息，北京時間2021年7月4日8時11分，太空人劉伯明成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至11時02分，太空人劉伯明、湯洪波身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外太空服，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展空間站艙外有關設備組裝等作業。期間，在艙內的太空人聶海勝配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。