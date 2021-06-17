揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」　自帶電源風扇有一關鍵作用

▲太空人登艙前手中會提著小方箱，有一關鍵作用。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征二號F火箭搭載神舟12號太空船今（17）日順利從酒泉衛星發射中心升空，包括聶海勝、劉伯明、湯洪波在內的3名太空人將自此展開為期3個月的「天和」太空站核心艙維修及實驗等任務。在太空人進入神舟12號載人艙前，眼尖的民眾發現，他們手裡都攜帶著一個小箱子，箱子還有管線連接至太空衣，讓人不禁好奇作用為何？

▲太空人腳邊的小方箱可調節太空衣內熱舒適度，維持太空人身體最佳狀態。（圖／翻攝澎湃新聞）

《央視》報導，根據專家介紹，太空人手中提的小方箱是手持的「便攜通風裝置」，可以為太空衣提供一定的通風量，確保人體對於熱度的舒適程度，使太空人體能狀態維持在最佳程度。

▲小方箱自帶電源及風扇，是手持的「便攜通風裝置」。（圖／翻攝澎湃新聞）

專家表示，準備進艙前，太空衣需要通風，小方箱裡的小型便攜通風裝置自帶電源和風扇，這個設備只在登上太空船前使用。進入船艙後，太空人會將原來接箱子的接口接到太空船上，改由太空船提供太空服各種儀器作用的電能及溫度控制。

此外，湯洪波在平時給兒子偷偷錄下很多生活上的影片，準備帶到太空去，「這些家庭生活，包括我愛人一起生活的一些錄像，我帶上去平常看一看，也是工作之餘的放鬆。」；劉伯明則是準備帶一個全家福，帶一個牛娃娃布偶，意寓牛氣沖天；聶海勝則透露，攜帶的東西有私人物品，作紀念的、作吃的、作展示的都有，「到時候展示時，大家可能也會看到。」