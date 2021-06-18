陸太空站內起居室曝光　行李有件「太空自行車」隱藏大用途

▲大陸太空站天和核心艙內已經堆滿任務需要的各式包裹，右下角為太空自行車。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸3名太空人昨（18）日晚間正式抵達天和太空站核心艙，代表著首次有太空人進駐屬於中國的太空站。透過太空站內傳回的影像可以發現，110立方公尺的核心艙內擠滿了大大小小的包裹，眼尖的網友發現，其中有個包裹上寫著「太空自行車」，讓外界十分好奇，在無重力的環境下該怎麼使用它。

▲大陸3名太空人正式踏上中國自主設立的太空站。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，據中國航天科技集團八院訊息指出，長期生活在微重力的環境下，航天員（太空人）的骨質和肌肉會逐漸丟失、萎縮，據測算，航天員在太空裡待180天，肌肉量會減少40%， 骨質會大量流失，如果不經常鍛鍊，回歸地面時容易骨折，在失重的環境中，動感單車等器械是很好的運動方式。

據了解，天和核心艙全長16.6公尺，由四個部分組成，其中直徑3.35公尺的小柱段是太空人生活起居的地方，太空跑步機、自行車等健身器材將安裝在這裡，以滿足航天員日常鍛鍊需求。

運動後，太空人在艙內出了一身汗也不能像在地球上一樣洗熱水澡，因此，每個人都得在一間「包裹式淋浴間」內，使用噴槍及免洗的浴液擦洗全身，最後用特製的毛巾擦乾，解決個人衛生問題。