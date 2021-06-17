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陸神舟12號成功發射！　首次把3名太空人送至天宮號空間站

記者鄭思楠／綜合報導

經過數十年的載人航天事業發展，大陸在探測器登陸火星後，終於也迎來太空探索另一項尖端科技─長駐太空站。6月17日9時22分27秒，神舟十二號載人太空船成功發射。大陸「中國載人航天工程辦公室」主任助理季啟明指出，三名太空人將在軌工作生活三個月，完成四方面工作，計畫開展二次出艙活動及艙外作業。

▲▼神舟12號發射升空。（圖／翻攝自央視）

▲▼神舟12號成功發射。（圖／翻攝自新華社）

▲▼神舟12號發射升空。（圖／翻攝自央視）

據《新華社》報導，搭乘神舟十二號升空的三名大陸太空人分別是聶海勝、劉伯明和湯洪波。其中，聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，湯洪波是首次飛行。另外，後備航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

▲▼大陸神舟十二號載人太空船明發射。（圖／翻攝自央視）

▲3名太空人。（圖／翻攝自央視）

據季啟明表示，太空人升空後四項主要任務，分別是開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；開展二次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；開展太空科學實驗和技術試驗，進行太空應用任務實驗設備的組裝和測試，開展太空應用、航太醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；最後是自身健康管理。

▲▼神舟12號發射升空。（圖／翻攝自央視）

目前，天和核心艙已與天舟二號貨運太空船形成組合體在軌運行，而神舟十二號載人太空船發射入軌後，將與核心艙組合體交會對接。

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