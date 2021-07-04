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醫批柯文哲不疫調火燒虎林街　北市回嗆施景中：誤導視聽製造恐慌

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府4日於永吉國小設立篩檢站，為虎林街、永春市場周遭居民PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街、永春市場周邊爆出13戶、 30人確診，台北市長柯文哲3日成立「虎林專案」，4日設篩檢站進行PCR篩檢。面對台大醫院婦產科名醫施景中稱，「台北市在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒」，台北市政府發言人陳智菡4日上午表示，疫情發生至今，北市每天、每位感染確診案例，都一直有在做疫調。

施景中4日凌晨於臉書提及，「虎林街這到我媽媽住的地方，不到幾百公尺。台北市在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，柯市長不是說不需要中央協助，『我們自己處理、我的方法最快』？」

施景中直呼，柯文哲「真的是荒腔走板，拿全台北市民做賭注了，現在火燒到我媽住的附近，希望老天保佑。」

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

針對施景中與許多名嘴稱北市不疫調言論，陳智菡4日嚴正聲明並澄清，「從疫情發生至今，台北市府每一天、每一位感染確診案例、一直都有做疫調，並對接觸者進行匡列，依據疫調內容做出積極防疫作為。」

陳智菡指出，「虎林專案」就是透過傳統疫調、精準疫調加上大數據儀表板，比對多方資訊後，才發現社區內隱藏的熱區。疫調是基本功，台北市一直積極在做，也把每一筆資訊完整上傳法傳系統，供中央流行疫情指揮中心統籌運用；數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。

陳智菡提及，台北市不僅透過目前各縣市統一的同心圓疫調，從確診者找出親密接觸者匡列、隔離，更擴大做精準疫調，請其他不需被隔離的接觸者也做快篩或PCR篩檢，積極阻止疫情傳播擴散。

最後，陳智菡強調，「北市府不疫調、不匡列」這樣的說法完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,國軍化學兵執行環境清消,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

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