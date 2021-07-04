支援永春篩檢！第1輪結束「僅採62隻」　醫急了：根本沒什麼人

▲北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區，北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

環南市場2日驗出41人確診，台北市長柯文哲就透露，永春市場也發現幾例感染，據統計，虎林街（含鄰近巷弄）共13戶確診，總確診人數30人，也因此要進行區域性篩檢，造冊人數3300位。結果，北市聯醫胸腔外科主任鄒冠全4日上午9點就在臉書發文，透露根本沒有多少人篩檢，「#來設站的人比等待人員還多」。

鄒冠全9點16分在臉書貼文，說他前往支援永春市場採檢，結果第一輪結束，「共採62隻」，接著就用hashtag表示「#自己的北市自己救」、「#沒什麼人根本做不到3300」、「#來設站的人比等待人員還多」、「#要採集的趕快來」，也直呼「#一直說採檢量不夠但實際上是民眾不如預期多」。

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本站3日報導《虎林街永春市場爆確診 柯文哲：造冊3300人4日起大規模篩檢》，台北市長柯文哲3日指出，4日起將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。柯文哲還強調，從大數據統計可以看出，有零星的感染，有一些潛藏的感染源，因此才決定在永吉國小進行篩檢專案，「在疫苗開打前，也許大量篩檢也是治標的辦法。」但恐怕沒想到，採檢民眾根本不如預期多。