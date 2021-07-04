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奧克蘭動物園開打新冠疫苗！老虎雪貂都打了「下批輪到豬和蝙蝠」

▲▼奧克蘭動物園部分動物已接種新冠疫苗。（圖／翻攝自奧克蘭動物園官網）

▲奧克蘭動物園部分動物已接種新冠疫苗，下同。（圖／翻攝自奧克蘭動物園官網）

記者葉睿涵／編譯

人類並不是唯一面臨新冠肺炎感染風險的群體，因為其他動物也可能感染上這種致命的病毒。為此，美國加州的奧克蘭動物園（Oakland Zoo）特別為部分動物接種了實驗性的新冠疫苗，以避免園內的動物染疫。若實驗結果理想的話，這種疫苗最終將被分發到全國幾十家動物園。

據美國CBS報導，奧克蘭動物園在6月28日，收到全球最大的動物藥品和疫苗廠商碩騰（Zoetis）捐贈的第一批動物用新冠疫苗，園方隨即迅速召集獸醫與動物護理團隊，並在29日早晨開始為高危動物接種疫苗。

▲▼奧克蘭動物園部分動物已接種新冠疫苗。（圖／翻攝自奧克蘭動物園官網）

目前，園內的老虎、熊、美洲獅和雪貂已接種了第一劑新冠疫苗，園方正打算繼續為靈長類動物、果蝠和豬注射疫苗。奧克蘭動物園副總裁赫爾曼（Alex Herman）表示，「到目前為止，我們一直在某些園區使用公共屏障確保動物們保持社交距離，同時工作人員也會穿著個人防護裝備，降低動物的感染風險。」

去年2月，聖地亞哥野生動物園有8隻猩猩檢測出感染新冠肺炎，隨後動物園便開始為動物們注射一種實驗性疫苗。動物園的管理人員認為，這些大猩猩可能是被自拍的遊客感染的。

碩騰的新冠疫苗是專門為動物設計的獨特配方，他們預計將為多個組織捐贈超過1.1萬劑疫苗，不過美國農業部（USDA）只在個案基礎上批准疫苗用於實驗用途。

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